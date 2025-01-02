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МЮ планирует расстаться с тремя игроками в зимнее трансферное окно

сегодня, 09:46

«Манчестер Юнайтед» определился с главными претендентами «на выход» в зимнее трансферное окно.

Клуб планирует расстаться с бразильским полузащитником Каземиро, датским плеймейкером Кристианом Эриксеном и шведским защитником Виктором Линделёфом.

Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» намерены расстаться с упомянутой тройкой, прежде чем будут подписывать новых футболистов.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 22 очка в 19 матчах.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:18
Им бы ещё от Онаны избавиться и сразу результат будет. Пусть Эрик его покупает и возвращает потраченные деньги.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:16
Эриксон поменял шило(12 место) на мыло(14 место).
shur
shur
сегодня в 16:36
.....Швед,данчанин и бразилиц, румба по скандинавски....!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:55
В этот список нужно добавить еще Рэшфорда, которого Аморим явно игнорит. Если зимой удастся продать этих четверых игроков, то у Аморима будет шанс подписать пару игроков под себя! Линделёфа можно продать в италию, думаю он там многих заинтересует. Еще бы швед не помешал бы Лестеру или Ипсвичу, у которых беда с обороной, но вряд ли швед захочет переходить в клубы, которые борятся за выживание.
Каземиро скорее всего поедет в лигу песков, а вот Эриксена пристроить будет не так просто. В Серию А его не продать, в середняки АПЛ тоже не особо нужен, тут скорее вариант Турция
drug01
drug01
сегодня в 09:50
Надо усилить состав команды чтобы был лучше результат
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:47
Решили провести ротацию состава.
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