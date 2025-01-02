МЮ планирует расстаться с тремя игроками в зимнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» определился с главными претендентами «на выход» в зимнее трансферное окно.
Клуб планирует расстаться с бразильским полузащитником Каземиро, датским плеймейкером Кристианом Эриксеном и шведским защитником Виктором Линделёфом.
Согласно сведениям источника, «красные дьяволы» намерены расстаться с упомянутой тройкой, прежде чем будут подписывать новых футболистов.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 22 очка в 19 матчах.
Каземиро скорее всего поедет в лигу песков, а вот Эриксена пристроить будет не так просто. В Серию А его не продать, в середняки АПЛ тоже не особо нужен, тут скорее вариант Турция
Каземиро скорее всего поедет в лигу песков, а вот Эриксена пристроить будет не так просто. В Серию А его не продать, в середняки АПЛ тоже не особо нужен, тут скорее вариант Турция