17-летний вингер «Спортинга» попал в шорт-лист европейских грандов

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сегодня, 10:32

Молодой вингер «Спортинга» попал на прицел европейских топ-клубов.

Интерес к 17-летнему португальцу проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям источника, топ-клубы Европы рассматривают вариант подписания Кенды в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне футболист ярко проявляет себя, выступая за «Спортинг». Недавно он побил рекорд , став самым молодым игроком в лиссабонском дерби «Спортинга» и «Бенфики» (1:0).