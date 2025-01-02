17-летний вингер «Спортинга» попал в шорт-лист европейских грандов

Молодой вингер «Спортинга» Джовани Кенда попал на прицел европейских топ-клубов.
Интерес к 17-летнему португальцу проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Согласно сведениям источника, топ-клубы Европы рассматривают вариант подписания Кенды в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне футболист ярко проявляет себя, выступая за «Спортинг». Недавно он побил рекорд Криштиану Роналду, став самым молодым игроком в лиссабонском дерби «Спортинга» и «Бенфики» (1:0).
изначально, пишите адрес : Олд Траффорд ,Ман Ю, Амориму!
изначально, пишите адрес : Олд Траффорд ,Ман Ю, Амориму!