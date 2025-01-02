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17-летний вингер «Спортинга» попал в шорт-лист европейских грандов

сегодня, 10:32

Молодой вингер «Спортинга» Джовани Кенда попал на прицел европейских топ-клубов.

Интерес к 17-летнему португальцу проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям источника, топ-клубы Европы рассматривают вариант подписания Кенды в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне футболист ярко проявляет себя, выступая за «Спортинг». Недавно он побил рекорд Криштиану Роналду, став самым молодым игроком в лиссабонском дерби «Спортинга» и «Бенфики» (1:0).

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:31
...Объявление! Кто хочет зарубить карьеру футболиста ,
изначально, пишите адрес : Олд Траффорд ,Ман Ю, Амориму!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:44, ред.
МЮ и ПСЖ пусть варежку не раскатывают. Идти туда незачем, потому как учится там нечему и не у кого. В Ливер и МС - сам бог велел. В РМ или Барсу - тоже хорошо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:00
Эта новость не первой свежести! Кендо уже давно на карандаше у топов!
Сергей Ветров
Сергей Ветров
сегодня в 10:52
Мю не гранд.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:37
Это Кенда удачно "попал"...)
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