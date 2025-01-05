40-летний Вагнер Лав пока не собирается завершать карьеру

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сегодня, 13:56

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии , рассказал источнику о планах игрока на 2025 год.

11 июня форварду, который выступает за клуб бразильской Серии B «Аваи», исполнится 41 год.

Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол. У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остаётся в «Аваи».

Также представитель футболиста сказал, что у Лава нет какой-то конкретной цели, отметив, что он просто любит футбол.