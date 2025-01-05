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ГлавнаяНовостиКонтрактыБразилия. Серия B 2025

40-летний Вагнер Лав пока не собирается завершать карьеру

сегодня, 13:56

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава, рассказал источнику о планах игрока на 2025 год.

11 июня форварду, который выступает за клуб бразильской Серии B «Аваи», исполнится 41 год.

Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол. У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остаётся в «Аваи».

Также представитель футболиста сказал, что у Лава нет какой-то конкретной цели, отметив, что он просто любит футбол.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:15
Для него похоже сейчас футбол как любимое занятие а не как способ заработать
shur
shur
сегодня в 14:05
...Ванечка! Красава! Играй пока не в тягость! Интренстинг, а какая
у него статистика, сколько местному Спа навалял ???!!!!!
8w3bz8gp2797
8w3bz8gp2797
сегодня в 14:01
Лав молодец,никак не на играется
Гость
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