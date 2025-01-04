«Пари НН» продлил контракт с Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что контракт с советником клуба продлён.

На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлён. Будем усиливать работу с молодёжью. Для них Олег Иванович был и остаётся величайшим примером. И в будущем ещё будем радовать болельщиков новыми совместными проектами. Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся.