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«Пари НН» продлил контракт с Романцевым

сегодня, 12:53

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что контракт с советником клуба Олегом Романцевым продлён.

На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлён. Будем усиливать работу с молодёжью. Для них Олег Иванович был и остаётся величайшим примером. И в будущем ещё будем радовать болельщиков новыми совместными проектами. Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся.

Напомним, Романцев занимает пост советника «Пари НН» с декабря 2023 года.

Ранее Мелик-Гусейнов выступил за объединение чемпионатов России и Белоруссии.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:09
Главное не завалите его работой, а то все же не молоденький он....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:07
Основная функция Романцева в Пари НН торговать своим лицом. Он свадебный генерал в хорошем смысле этого слова. Кстати, его деятельность, видимо, ещё и хорошо оплачивается. Любой труд требует вознаграждения.
drug01
drug01
сегодня в 13:03
Теперь будем ждать хороших результатов!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:00
Руководству клуба виднее.
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