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Салах заявил, что, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце сезона

сегодня, 19:52

Нападающий Мохамед Салах заявил, что может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

Верю ли я, что покину «Ливерпуль» в конце сезона? Пока да. Это последние шесть месяцев в клубе. Нет никакого прогресса относительно нового контракта. Так что нам остается только ждать и смотреть.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:52
Бабок хочет фараон..☝️
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:51
Согласен с Вами. Я думаю можно так сказать, что у Мо остались не законченные дела в Ливерпуле)))
Шишанутый
Шишанутый ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 22:48
Да пусть хоть требл сделает но мяч все равно дадут гному. Он там в своей Млс выйграет какой небудь кубок, сделает хет трик Боливии и фифа скажет что он лучший. 😂
allemz
allemz ответ Casinaghi (раскрыть)
сегодня в 22:12, ред.
Принять валериану
Casinaghi
Casinaghi ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 22:09, ред.
Тут ещё и Пеп зае... со своим нытьем. Что ему посоветуешь?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 20:57
будет обидно, если клуб и Мо не договорятся, и египтянин примет денег ПСЖ,
мне кажется, владелец Ливерпуля, а это корпорация ФСГ, если не может сохранить игрока, который разрывает лигу здесь и сейчас, то это бьет в первую очередь по имиджу клуба и популярности (считай по финансам в том числе). доход от рекламы тоже не с потолка берется.
клуб должен сохранить Мо в составе.
А перепродать успеют, если Салах резко сдаст или если быстро найдут замену.
ПСЖ конечно, свои интересы имеют.
Париж сейчас реально в поисках своей новой звезды.
Мбаппе, Месси, Неймар в прошлом.
Дембеле токсичен. да и не тянет как мега звезда футбола.
m27zvjjk3mkw
m27zvjjk3mkw
сегодня в 20:46
Кто то заберет,бабки должны крутиться
протон
протон
сегодня в 20:28
Трент летом, якобы, никуда не собирался, щас уже реал долбит ливерпулю 20миллионые предложения, легче продать, чем отдать бесплатно, так ты уйди летом, в чем проблема?! Могаммед с ноября уже ноет про новый контракт, почему летом молчал!? у тебя 350к в неделю, чувак, зачем эти разговоры выносить в прессу?! чтобы что?! оказать давление на руководство?! Тебе 32 года, это твой лучший сезон в карьере, ну какой дурак даст тебе такой же контракт дальше?! Добей сезон и езжай к саудитам или в сша на 100м+ контракт и наслаждайся жизнью, еще и золтой мяч будет вишенкой на торте
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:22
Ромашка пока какая то. Ливерпуль и Салах должны договориться
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:08
Верю-не верю.....пора бы решить уже что-то
Capral
Capral
сегодня в 19:59
В Ливерпуле или нет, но без работы точно не останется..
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 19:59
Если Ливерпуль выиграет лигу чемпионов, им по любому надо продлить с ним контракт, потому-что Салах получит ЗМ, а когда в Ливерпуле в последний раз играл обладатель этого приза? Это как минимум добавит престиж клубу, если он перейдет в какой нибудь Аль Ахли, и зимой получит ЗМ, всё внимание будет этому клубу
allemz
allemz
сегодня в 19:57
Задолбал уже египтянин со своим контрактом, дайте ему денег и пусть молча играет, других новостей о нем и не видим
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:55
Дотянут с новым контрактом и уйдет к арабам.
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