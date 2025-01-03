Салах заявил, что, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Нападающий Мохамед Салах заявил, что может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.
Верю ли я, что покину «Ливерпуль» в конце сезона? Пока да. Это последние шесть месяцев в клубе. Нет никакого прогресса относительно нового контракта. Так что нам остается только ждать и смотреть.
мне кажется, владелец Ливерпуля, а это корпорация ФСГ, если не может сохранить игрока, который разрывает лигу здесь и сейчас, то это бьет в первую очередь по имиджу клуба и популярности (считай по финансам в том числе). доход от рекламы тоже не с потолка берется.
клуб должен сохранить Мо в составе.
А перепродать успеют, если Салах резко сдаст или если быстро найдут замену.
ПСЖ конечно, свои интересы имеют.
Париж сейчас реально в поисках своей новой звезды.
Мбаппе, Месси, Неймар в прошлом.
Дембеле токсичен. да и не тянет как мега звезда футбола.
мне кажется, владелец Ливерпуля, а это корпорация ФСГ, если не может сохранить игрока, который разрывает лигу здесь и сейчас, то это бьет в первую очередь по имиджу клуба и популярности (считай по финансам в том числе). доход от рекламы тоже не с потолка берется.
клуб должен сохранить Мо в составе.
А перепродать успеют, если Салах резко сдаст или если быстро найдут замену.
ПСЖ конечно, свои интересы имеют.
Париж сейчас реально в поисках своей новой звезды.
Мбаппе, Месси, Неймар в прошлом.
Дембеле токсичен. да и не тянет как мега звезда футбола.