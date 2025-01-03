Салах заявил, что, скорее всего, покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Нападающий заявил, что может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

Верю ли я, что покину «Ливерпуль» в конце сезона? Пока да. Это последние шесть месяцев в клубе. Нет никакого прогресса относительно нового контракта. Так что нам остается только ждать и смотреть.