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«Барселоне» разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании

вчера, 22:52
БарбастроЛоготип футбольный клуб Барбастро0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» обыграла команду «Барбастро» (4:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

На 21-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 31-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 47-й минуте Левандовски оформил дубль. На 56-й минуте Пабло Торре отправил чётвертый гол в ворота «Барбастро».

Напомним, что 6 января «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Депортива Минеры».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:34
Так и надо побеждать. 4-0 любимый счёт))) первый вкусил Реал. Отличная компания с барбастро и реал
shur
shur
вчера в 23:30
....свежая новость, Бар "Бастро" предложили переименовать в
Бар " Быстро "...!!! Зашёл,выпил,ушёл...! Хорошего вечерка!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:28
Ну тут все предсказуемо.
Барсу с победой)
Все это время не было возможности высказаться о ситуации с Ольмо.. жаль парня, если останется без игровой практики до конца сезона. Психологически, это очень сильный удар для него. Лапорта конченный клоун в очередной раз.
Топовые игроки в следующий раз трижды подумают, прежде чем идти в клуб, которым управляет такой человек. Как можно было так подставлять футболистов? Ну раз ты финансово не тянешь, зачем все это? Играли бы с теми, кто есть.. в очередной раз опозорили клуб на весь мир.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22, ред.
Матч для "Барселоны", как пишут, проходной, но... соперник сопротивлялся и порой весьма эффективно, и если бы не Президент каталонского клуба, который своим присутствием "подстёгивал" свою команду к активным действиям, победа ей досталась бы гораздо труднее.
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:17
... Бар "Бастро" закрыт по техническим причинам, пиво прокисло!!!
ABir
ABir
вчера в 23:12
Интрига отсутствовала напрочь
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:08
Знаковый счёт.. Хе.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:00
Не удивительно... Я лично о сегодняшнем сопернике Барселоны услышал впервые. Для Сине-гранатовых это была скорее не игра, а тренировка под нагрузками. И на этой тренировке Левандовски просто улучшил личную статистику.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:58
Наконец-то нашли "нормального соперника" за последнее время. С победой всех болельщиков Барселоны! Зачем Хансе Флик выставил такой состав на этот матч? Лучше б силы поберег перед матчем Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Посмотрим, как они и Реал Мадрид сыграют в Суперкубке Испании. Реал Мадрид вчера такую боевую концовку выдал в меньшинстве, много сил потрачено. Ждём матчей в Саудовской Аравии...
gjzezma4rk86
gjzezma4rk86
вчера в 22:57
Проходной матч для Барселоны
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