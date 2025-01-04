«Барселоне» разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании

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вчера, 22:52

«Барселона» обыграла команду «Барбастро» (4:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

На 21-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 31-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 47-й минуте Левандовски оформил дубль. На 56-й минуте Пабло Торре отправил чётвертый гол в ворота «Барбастро».

Напомним, что 6 января «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Депортива Минеры».