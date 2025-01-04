«Барселоне» разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла команду «Барбастро» (4:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
На 21-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Эрик Гарсия. На 31-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 47-й минуте Левандовски оформил дубль. На 56-й минуте Пабло Торре отправил чётвертый гол в ворота «Барбастро».
Напомним, что 6 января «Реал» сыграет в Кубке Испании против «Депортива Минеры».
Барсу с победой)
Все это время не было возможности высказаться о ситуации с Ольмо.. жаль парня, если останется без игровой практики до конца сезона. Психологически, это очень сильный удар для него. Лапорта конченный клоун в очередной раз.
Топовые игроки в следующий раз трижды подумают, прежде чем идти в клуб, которым управляет такой человек. Как можно было так подставлять футболистов? Ну раз ты финансово не тянешь, зачем все это? Играли бы с теми, кто есть.. в очередной раз опозорили клуб на весь мир.
Барсу с победой)
Все это время не было возможности высказаться о ситуации с Ольмо.. жаль парня, если останется без игровой практики до конца сезона. Психологически, это очень сильный удар для него. Лапорта конченный клоун в очередной раз.
Топовые игроки в следующий раз трижды подумают, прежде чем идти в клуб, которым управляет такой человек. Как можно было так подставлять футболистов? Ну раз ты финансово не тянешь, зачем все это? Играли бы с теми, кто есть.. в очередной раз опозорили клуб на весь мир.