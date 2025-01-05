Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу в 1/16 финала Кубка Испании

«Атлетико» обыграл команду «Марбелья» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
Ранее в следующий раунд Кубка Испании прошла «Барселона».
«Атлетико» обыграл команду «Марбелья» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.
Единственный гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
Ранее в следующий раунд Кубка Испании прошла «Барселона».
Мне Марбелья понравился. Техничная, бесстрашная команда, использует весь свой возможный футбольный арсенал, неплохо комбинирует и даже в отдельных случаях индивидуально смотрелась интересно. Но класс недостаточен, чтобы переиграть Симеоне.
Но в целом- интересный футбол, с моментами комичными и не очень... Победил сильнейший, как и ожидалось. Но хозяева оставили очень приятное впечатление. Вобщем, Атлетико с победой- и по счету- и по игре!!!
Мне Марбелья понравился. Техничная, бесстрашная команда, использует весь свой возможный футбольный арсенал, неплохо комбинирует и даже в отдельных случаях индивидуально смотрелась интересно. Но класс недостаточен, чтобы переиграть Симеоне.
Но в целом- интересный футбол, с моментами комичными и не очень... Победил сильнейший, как и ожидалось. Но хозяева оставили очень приятное впечатление. Вобщем, Атлетико с победой- и по счету- и по игре!!!