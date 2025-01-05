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Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу в 1/16 финала Кубка Испании

сегодня, 01:24
МарбельяЛоготип футбольный клуб Марбелья0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» обыграл команду «Марбелья» (1:0) в 1/16 финала Кубка Испании.

Единственный гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Ранее в следующий раунд Кубка Испании прошла «Барселона».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:40
Никакой мотивации от сюда счёт такой!
Capral
Capral
сегодня в 01:37
Всё таки, что не говори, а позиционная атака не стихия Атлетико. Смешно выглядит со стороны: никакой импровизации, ничего оригинального, всё очень примитивно и стереотипно. А вот, на 16мин., Марбелья увлекся атакой и попал на контру гостей- и сразу наказание.

Мне Марбелья понравился. Техничная, бесстрашная команда, использует весь свой возможный футбольный арсенал, неплохо комбинирует и даже в отдельных случаях индивидуально смотрелась интересно. Но класс недостаточен, чтобы переиграть Симеоне.

Но в целом- интересный футбол, с моментами комичными и не очень... Победил сильнейший, как и ожидалось. Но хозяева оставили очень приятное впечатление. Вобщем, Атлетико с победой- и по счету- и по игре!!!
ABir
ABir
сегодня в 01:35
Минимально на классе Атлетико усилиями Гризмана идет дальне в 1/8
Гость
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