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«Ливерпуль» не смог обыграть МЮ в матче АПЛ

вчера, 21:34
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (2:2).

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес. На 59-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. На 70-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев. За десять минут до окончания основного времени Амад Диалло снова сделал счет равным.

«Ливерпуль» идёт на первом месте (46 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место (23 балла).

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:42
Зато в АПЛ сохранилась интрига... А МЮ доказал, что еще чего-то да стоит...
Сергей Сердюк
Сергей Сердюк
вчера в 23:07
Теперь точно уверен что успех мс в 2х сезонах из 5ти и арсенала в сезоне текущем, скорее всего, в том что есть такие команды как МЮ и ЭВЕРТОН!
shur
shur
вчера в 23:01
...и эпизод № 5, ключевой...!!!
shur
shur
вчера в 23:00
...эпизод №4
shur
shur
вчера в 22:59
...эпизод №3
shur
shur
вчера в 22:58
...эпизод №2
shur
shur
вчера в 22:56, ред.
...пять эпизодов,которые потрясли мир...!!!
Эпизод номер 1...
ABir
ABir
вчера в 22:49
А мог Ливерпуль сделать отрыв от Арсенала более комфортным, но не доработали против слабого МЮ в домашнем матче.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:44
Ожидал разгрома...
Надежды не оправдались...
Но второй тайм...
Красота... Удовольствие...
Особенно последние 20-25 минут....
Даже не жаль конкурсных баллов привязанных к Ливерпулю...
Мне молодое поколение домочадцев, с улыбкой показало на мну пост:
"Это сынок АПЛ"....
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:32
Режим Робин Гуда включён!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:31
Спасибо, Дружище, спасибо!!!!!!!
Постараюсь оправдать- Высокое Доверие!!!!!!)))))))!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:28, ред.
...почему Я играл правого крайнего в нападении? Как только увидел Игоря Численко, Гарринча -всё дело сделано! Потом уже в России доступна стала Английская Лига на Рен Тв 1997 году и всё это время
пропагандировался стиль английских команд , проход по краю,навес
в штрафную,борьба и гол!!! И это действие всё время происходило
как не странно по новому ,ещё интереснее! Виктор, Я тебя благославляю на АПЛ,ты только преобретёшь ,к своему футбольному богатому опыту,ещё одну страничку приятных часов,
проведённых за просмотром матчей!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:15
Ничего ничего- всё еще впереди!!! Заставить Ливер играть по своему сценарию- это победа Аморима, однозначно!!!!!!! Значит не всё потеряно!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
Судья убил игру, ливер как обычно на 12том игроке выезжает
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:13
...Спасибо Вить, знаешь как тепло на душе,от более менее футбола
думующего,интригующего,а если взять победные ньюансы от эпизодов МЮ,наскребли бы и на победу! Но Ливер идёт к золоту и
МЮ своим всплеском не имеет право отменить брынцание благородным
металлом,аминь!!!
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 22:12
Добрый вечер!

Дело в том, что сейчас, любимого клуба у меня нет, ни в одной стране, Англия не исключение. Уважаю многие команды- Ливерпуль, Арсенал, МС, МЮ. Я вообще редко смотрю АПЛ. Видимо, надо срочно менять мировозрение и переключаться на Лучшую лигу мира!!!)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
Какой Ваш любимый английский клуб?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:04
Санёк, я болел за МЮ- всей душой, при всем Уважении к Ливерпулю. Не часто смотрю АПЛ, а зря. Есть на что посмотреть!!! Одно слово- Лучшая Лига в мире!!!!!!! Удачи МЮ!!! Потенциал команды виден, а тренер умеет работать над ошибками. Очень надеюсь, что теперь попрёт!!!!!!! Удачи, тебе, МЮ, и конечно Реалу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
nosorog
nosorog
вчера в 22:01
мю всегда старается хорошо играть только против ливерпуля
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:59
" Вопрос только в том- как часто может команда показывать такой футбол....?!" .....Эта красивая фраза пока что не относится к данному
Клубу-МЮ, это пока что большуйший аванс,скрытый за этой фразой,к этому надо стремиться от игры к игре! Но соглашусь, иронично скажу,
что такую игру в этом Году я вижу впервые,осознанно понимаю,что
то получается! Спасибо Минхерц за фразу- надежды!!!
Migelito
Migelito
вчера в 21:59
Все по делу вроде, но почему то горит одно место. Все отскоки, все выносы. все киксы - вот все в пользу МЮ. Как обычно против нас вышли играть матч жизни. Завтра условный Ипсвич их разнесет в их же театре. Ливерпуль тоже хорош, верил и слушал все дифирамбы до матче. Сырые еще пока все таки. А Трент сегодня мог и футболку МЮ одеть, разницы бы никто не понял. Ничья тоже результат. едем дальше
Del_Rio
Del_Rio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:58
Не потянет Киммих АПЛ на фланге, да и как реджиста он в разы лучше.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
У них Собослаи отсутствовал, да и порядок в центре)) Просто МЮ сегодня всех напугал и неожиданно в футбол решил сыграть
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:54
МЮ надо поработать с реализацией: Один защитник забил, а другой не смог!Ну нападающие в МЮ совсем не для этого.
Del_Rio
Del_Rio ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
Во всей во всей, с дырявейшими оборонами и ужасными индивидуальными ошибками защитников. МЛС на максималках.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:52
Припрятал в рукаве туз козырный! Разыграет, когда в стыках нужно будет спасаться!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:51
Заголовок статьи неправильный! Надо::" МЮ мог обыграть Ливерпуль.""
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:50
Где это видано, чтоб центральный нападающий отдавал центральному защитнику)))
А Антони бы и в одиночку зарешал, но Аморим пока жалеет соперников)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:50
До слёз! А ха ха ха ха ха!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:49
Харя выше ворот в конце матча, там время куча была обработать мяч и пробить.
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