«Ливерпуль» не смог обыграть МЮ в матче АПЛ

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вчера, 21:34

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (2:2).

Первый гол в начале второго тайма забил защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес. На 59-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. На 70-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев. За десять минут до окончания основного времени Амад Диалло снова сделал счет равным.

«Ливерпуль» идёт на первом месте (46 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место (23 балла).