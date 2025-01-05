«Ливерпуль» не смог обыграть МЮ в матче АПЛ

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ (2:2).
Первый гол в начале второго тайма забил защитник «красных дьяволов» Лисандро Мартинес. На 59-й минуте Коди Гакпо сравнял счет. На 70-й минуте Мохамед Салах реализовал пенальти и увеличил преимущество хозяев. За десять минут до окончания основного времени Амад Диалло снова сделал счет равным.
«Ливерпуль» идёт на первом месте (46 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место (23 балла).
Оливер в очередной раз показал уровень английских судей....🤦♂️🤦♂️
Оливер в очередной раз показал уровень английских судей....🤦♂️🤦♂️
Ну что ж, видимо работу над ошибками тренер провел достойную!!! Отличный матч от МЮ!!! Никакой робости перед лидером, и как грамотно разобрали соперника футболисты МЮ!!! Выгрызли центр поля, а в 1-м тайме, фактически, заставили Ливерпуль играть в статичный футбол. Настоящий Ливер, в 1-м тайме, я увидел только на 12 и 16мин., а всё остальное время команда провела блекло и неинтересно...
Очень грамотно МЮ сыграл против высокого прессинга хозяев поля, часто выбигая в контратаки и создавая остроту. Правый фланг обороны Ливера буквально провалился и всю остроту МЮ делал через этот край, и первый красивейший мяч, и второй- пришли именно по этому флангу!!! Сегодня, фактически, потерялся Салах, а y Кёртиса игра не пошла уже в 1-м тайме.
Все голы обеих команд очень красивы и показательны, хотя и не без ошибок соперника, но это футбол. МЮ показал, как может и должен играть!!! Вопрос только в том- как часто может команда показывать такой футбол... В целом- великолепный матч, который хотелось смотреть еще и еще!!! Боевая ничья- достойнейших соперников!!!!!!! Это АПЛ- во всей её красе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что ж, видимо работу над ошибками тренер провел достойную!!! Отличный матч от МЮ!!! Никакой робости перед лидером, и как грамотно разобрали соперника футболисты МЮ!!! Выгрызли центр поля, а в 1-м тайме, фактически, заставили Ливерпуль играть в статичный футбол. Настоящий Ливер, в 1-м тайме, я увидел только на 12 и 16мин., а всё остальное время команда провела блекло и неинтересно...
Очень грамотно МЮ сыграл против высокого прессинга хозяев поля, часто выбигая в контратаки и создавая остроту. Правый фланг обороны Ливера буквально провалился и всю остроту МЮ делал через этот край, и первый красивейший мяч, и второй- пришли именно по этому флангу!!! Сегодня, фактически, потерялся Салах, а y Кёртиса игра не пошла уже в 1-м тайме.
Все голы обеих команд очень красивы и показательны, хотя и не без ошибок соперника, но это футбол. МЮ показал, как может и должен играть!!! Вопрос только в том- как часто может команда показывать такой футбол... В целом- великолепный матч, который хотелось смотреть еще и еще!!! Боевая ничья- достойнейших соперников!!!!!!! Это АПЛ- во всей её красе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!