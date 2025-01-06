«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби

«Рома» одержала победу над «Лацио» в матче 19-го тура Серии А (2:0).
На 10-й минуте счет открыл Лоренцо Пеллегрини. Спустя 8 минут Алексис Салемакерс установил окончательный счет. На 90+5-й минуте на поле произошла потасовка, в результате которой красную карточку получил форвард «Лацио» Тати Кастельянос.
«Рома» идёт на 10-м месте (23 очка), «Лацио» занимает 4-е место (35 баллов).
Отличный матч Салемакерса. Классный гол Пелегрини. Важная победа Ромы.
Отличный матч Салемакерса. Классный гол Пелегрини. Важная победа Ромы.