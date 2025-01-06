Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби

сегодня, 00:43
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Лацио» в матче 19-го тура Серии А (2:0).

На 10-й минуте счет открыл Лоренцо Пеллегрини. Спустя 8 минут Алексис Салемакерс установил окончательный счет. На 90+5-й минуте на поле произошла потасовка, в результате которой красную карточку получил форвард «Лацио» Тати Кастельянос.

«Рома» идёт на 10-м месте (23 очка), «Лацио» занимает 4-е место (35 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ливерпуль» не смог обыграть МЮ в матче АПЛ
Вчера, 21:34
ПСЖ завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финале «Монако»
Вчера, 21:31
«Реал Сосьедад» вышел в 1/8 финала Кубка Испании, Захарян остался в запасе
Вчера, 19:31
Гол Гризманна принёс «Атлетико» победу в 1/16 финала Кубка Испании
Вчера, 01:24
«Барселона» разгромила «Барбастро» в 1/16 финала Кубка Испании
04 января
«Арсенал» упустил победу над «Брайтоном»
04 января
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:53
Раньери то еще могет
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:52
Римский автобус в действии...
ABir
ABir
сегодня в 03:24
Даже не смотря на эту победу в турнирной таблице Роме до Лацио, как до неба.
p4rn3shuekny
p4rn3shuekny
сегодня в 01:48
Ну теперь сезон Роме можно считать удачным
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:45
Первые 20 минут игра смотрелась, и всё Ахах)))
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:45
Хорошее дерби. Даже драку увидели. Всё как положенно в римском дерби.
Отличный матч Салемакерса. Классный гол Пелегрини. Важная победа Ромы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:44
Концовку зацепил, знатная заруба) по-моему в римском дерби по-другому не бывает))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 