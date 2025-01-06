«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби

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сегодня, 00:43

«Рома» одержала победу над «Лацио» в матче 19-го тура Серии А (2:0).

На 10-й минуте счет открыл Лоренцо Пеллегрини. Спустя 8 минут Алексис Салемакерс установил окончательный счет. На 90+5-й минуте на поле произошла потасовка, в результате которой красную карточку получил форвард «Лацио» Тати Кастельянос.

«Рома» идёт на 10-м месте (23 очка), «Лацио» занимает 4-е место (35 баллов).