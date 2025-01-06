«Ювентус» хочет обменять Влаховича в «Манчестер Юнайтед» на Зиркзее

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сегодня, 16:30

«Ювентус» серьёзно заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Туринский клуб намерен предложить «красным дьяволам» обмен на Зиркзее.

У сербского форварда осталось 18 месяцев по контракту с «Ювентусом», однако пока не никаких предпосылок, что он подпишет новую сделку.