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«Ювентус» хочет обменять Влаховича в «Манчестер Юнайтед» на Зиркзее

сегодня, 16:30

«Ювентус» серьёзно заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

Туринский клуб намерен предложить «красным дьяволам» обмен Душана Влаховича на Зиркзее.

У сербского форварда осталось 18 месяцев по контракту с «Ювентусом», однако пока не никаких предпосылок, что он подпишет новую сделку.

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Все комментарии
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 18:37
Неплохо бы. Возможно Влахович и впишется в АПЛ.
bfew24g8haeb
bfew24g8haeb
сегодня в 18:30
Выгодный обмен)))
drug01
drug01
сегодня в 17:07
Если этот обмен принесет пользу то это будет очень хорошо!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:53
в принципе неплохой вариант для всех.
тем более что с Моттой Зиркзие уже работал в Болонье
и Серию А хорошо знает.
вопрос в другом: видя, как Ювентус теперь играет,
есть сомнения, что аренда\покупка Зиркзее сильно поможет старой синьое улучшить качество игры.
насчет Влаховича, известно, как Рубен Аморим ценит центрфорвардов в своей излюбленной схеме, в Спортинге у него был Виктор Дьекереш.
у серба достаточно сильных для футбола набор качеств.
это поставленный удар с левой ноги
(а Дьекереш правша)
это и прекрасное понимание игры без мяча, видение поля
(Серия А отличная школа)
скорость, сила, техника, уверенность в себе (сербский менталитет)
конечно, у Влаховича есть свои недостатки.
это одноногость, слабая игра головой в завершении и
нелюбовь в прессинге.
еще большая зарплата)))
в идеале, МЮ очень подходит Доминик Калверт-Льюин из Эвертона.
вот только МЮ привык совершать нелогичные сделки.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:47
Что за бред? Менять полностью освоившегося топового напа на молодого еще не сформированного такого же игрока, в чем логика? Это, наверное, будет один из самых безумных и неадекватных обменов если произойдёт. Зиркзее в МЮ вообще не впечатляет, а самому МЮ такой нап как Влахович отлично зайдет. Не совсем понятно для чего это Ювентусу. Ну да, Влахович не играет на свои 80 миллионов и зарплату, но не отменяет тот факт, что в целом добротный игрок. Зиркзее пока играет в разы хуже...

Пи.Си. Неужели Юве тоже решил поднять деревообрабатывающую промышленность....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:33
Может у Юве и получится это провернуть
Гость
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