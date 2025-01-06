«Ювентус» хочет обменять Влаховича в «Манчестер Юнайтед» на Зиркзее

«Ювентус» серьёзно заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.
Туринский клуб намерен предложить «красным дьяволам» обмен Душана Влаховича на Зиркзее.
У сербского форварда осталось 18 месяцев по контракту с «Ювентусом», однако пока не никаких предпосылок, что он подпишет новую сделку.
Пи.Си. Неужели Юве тоже решил поднять деревообрабатывающую промышленность....
Пи.Си. Неужели Юве тоже решил поднять деревообрабатывающую промышленность....
тем более что с Моттой Зиркзие уже работал в Болонье
и Серию А хорошо знает.
вопрос в другом: видя, как Ювентус теперь играет,
есть сомнения, что аренда\покупка Зиркзее сильно поможет старой синьое улучшить качество игры.
насчет Влаховича, известно, как Рубен Аморим ценит центрфорвардов в своей излюбленной схеме, в Спортинге у него был Виктор Дьекереш.
у серба достаточно сильных для футбола набор качеств.
это поставленный удар с левой ноги
(а Дьекереш правша)
это и прекрасное понимание игры без мяча, видение поля
(Серия А отличная школа)
скорость, сила, техника, уверенность в себе (сербский менталитет)
конечно, у Влаховича есть свои недостатки.
это одноногость, слабая игра головой в завершении и
нелюбовь в прессинге.
еще большая зарплата)))
в идеале, МЮ очень подходит Доминик Калверт-Льюин из Эвертона.
вот только МЮ привык совершать нелогичные сделки.
тем более что с Моттой Зиркзие уже работал в Болонье
и Серию А хорошо знает.
вопрос в другом: видя, как Ювентус теперь играет,
есть сомнения, что аренда\покупка Зиркзее сильно поможет старой синьое улучшить качество игры.
насчет Влаховича, известно, как Рубен Аморим ценит центрфорвардов в своей излюбленной схеме, в Спортинге у него был Виктор Дьекереш.
у серба достаточно сильных для футбола набор качеств.
это поставленный удар с левой ноги
(а Дьекереш правша)
это и прекрасное понимание игры без мяча, видение поля
(Серия А отличная школа)
скорость, сила, техника, уверенность в себе (сербский менталитет)
конечно, у Влаховича есть свои недостатки.
это одноногость, слабая игра головой в завершении и
нелюбовь в прессинге.
еще большая зарплата)))
в идеале, МЮ очень подходит Доминик Калверт-Льюин из Эвертона.
вот только МЮ привык совершать нелогичные сделки.