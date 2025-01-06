Защитник «Барселоны» может заменить Трента в «Ливерпуле»

Защитник Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, в качестве замены Тренту «красные» рассматривают Жюля Кунде из «Барселоны».
Напомним, что слухи активно связывают Александер-Арнольда с переходом в «Реал».
после того как умудрились разбазарить почти комфортный отрыв до -5 очков за каких то полтора месяца, только уход игроков с большими зарплатами.
после того как умудрились разбазарить почти комфортный отрыв до -5 очков за каких то полтора месяца, только уход игроков с большими зарплатами.