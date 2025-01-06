Защитник «Барселоны» может заменить Трента в «Ливерпуле»

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сегодня, 11:57

Защитник может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, в качестве замены Тренту «красные» рассматривают из «Барселоны».

Напомним, что слухи активно связывают Александер-Арнольда с переходом в «Реал».