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Защитник «Барселоны» может заменить Трента в «Ливерпуле»

сегодня, 11:57

Защитник Трент Александер-Арнольд может покинуть «Ливерпуль» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, в качестве замены Тренту «красные» рассматривают Жюля Кунде из «Барселоны».

Напомним, что слухи активно связывают Александер-Арнольда с переходом в «Реал».

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 13:47
Тогда лучше на бальде внимание обратить.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:42
Видать совсем с деньгами у Барсы худо.... думаю что он барсе самой пригодился бы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:22
чего еще ждать из Барселоны в 2025?
после того как умудрились разбазарить почти комфортный отрыв до -5 очков за каких то полтора месяца, только уход игроков с большими зарплатами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:22
Показ мод устроит на презентации))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:17, ред.
По крайней мере в обороне Кунде лучше Трента
carpwyhn3uye
carpwyhn3uye
сегодня в 11:58
Кунде будет не хуже Трента, главное чтобы договорились
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