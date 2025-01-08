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Росицки – фаворит на пост спортивного директора «Арсенала»

сегодня, 14:37

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томаш Росицки является одним из главных претендентов на должность спортивного директора лондонского клуба.

Росицки, который с 2018 года занимает должность спортивного директора в «Спарте», регулярно общается с представителями руководства «Арсенала», пока они ищут замену Эду Гаспару, покинувшему клуб в ноябре ради работы в клубной системе владельца «Ноттингем Форест».

Переговоры продолжаются, и Росицки, как полагают, готов к новому вызову.

Сообщается, что в случае выбора в пользу Росицки его назначение, вероятно, будет отложено до конца сезона. Томаш предпочел бы завершить сезон со «Спартой», чтобы помочь им защитить титул чемпиона Чехии.

Также сообщается, что в числе кандидатов на должность рассматриваются Луиш Кампуш, чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлс.

Однако, по мнению источников, «Арсенал» предпочел бы назначить человека, который имеет связь с клубом.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:53
Арсенал сейчас не такой сильный справится ли он???
Capral
Capral
сегодня в 15:17
Помню его как игрока. Техничный малый, хорошо видивший поле и тонко понимавший игру. Не знаю, какой из него спортивный директор, но игрок был неплохой.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:46
Слабоват он для Арсенала...
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