Росицки – фаворит на пост спортивного директора «Арсенала»

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сегодня, 14:37

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» является одним из главных претендентов на должность спортивного директора лондонского клуба.

Росицки, который с 2018 года занимает должность спортивного директора в «Спарте», регулярно общается с представителями руководства «Арсенала», пока они ищут замену , покинувшему клуб в ноябре ради работы в клубной системе владельца «Ноттингем Форест».

Переговоры продолжаются, и Росицки, как полагают, готов к новому вызову.

Сообщается, что в случае выбора в пользу Росицки его назначение, вероятно, будет отложено до конца сезона. Томаш предпочел бы завершить сезон со «Спартой», чтобы помочь им защитить титул чемпиона Чехии.

Также сообщается, что в числе кандидатов на должность рассматриваются , чей контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлс.

Однако, по мнению источников, «Арсенал» предпочел бы назначить человека, который имеет связь с клубом.