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Амарал объяснил, что хотел изменить в «Спартаке»

сегодня, 20:57

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал источнику о том, что хотел изменить во время своей работы в московском клубе.

Переформатировать скаутский отдел, сделать его более эффективным, перестроить состав, который к моему приходу был несбалансированным, переделать всю систему молодёжного футбола, второй команды и доведения игроков до первой команды. По сути, переформатировать всю спортивную сферу клуба с точки зрения мужского футбола.

Я также предложил создать справедливую шкалу зарплат. Я чувствовал необходимость её создания, потому что Россия — страна, которая хорошо платит своим игрокам, но в том, как она это делает, должна быть структура. Игрок, который приходит в клуб в качестве ключевого, не может получать ту же зарплату, что и футболист обычной группы. Должна существовать шкала зарплат, это проект, который я создал в клубе и который имел смысл для меня, а также для совета директоров, потому что именно они вкладывают деньги, и мы все хотим, чтобы игрок стоил как можно дешевле и был как можно лучше.

Но нужно было с чего-то начинать, и мы начали с создания системы уровней в составе, где каждый игрок получал бы зарплату, соответствующую его статусу. Некоторые из них могли удивить и впоследствии стать ключевыми игроками, однако решение должен был принять клуб.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:21, ред.
Красиво поёт, только летнее ТО как то фальшиво на эти ноты прекрасные ложится, прям смотрю на Абену и Жозе и сразу лапша с ушей падает на пол. Но ведь про людей со стороны которые всячески лезут в дела неумелого руководства он не соврал. Действительно можно какие угодно планы строить, но когда все вопросы решаешь не ты, а агент Андреев то невозможно их воплотить в жизнь. А Андрееву вряд ли по нраву что какой то заезжий скаут из Бенфики переделывать его Спартак 2 собрался.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:43
Что-то очень много сёдня высказываний этого гастарбайтера)))
hxd29xszgj8s
hxd29xszgj8s
сегодня в 20:59
Каждый приходит,и каждый под себя перестраивает,а страдает народная команда
Гость
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