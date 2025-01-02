Амарал объяснил, что хотел изменить в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» рассказал источнику о том, что хотел изменить во время своей работы в московском клубе.

Переформатировать скаутский отдел, сделать его более эффективным, перестроить состав, который к моему приходу был несбалансированным, переделать всю систему молодёжного футбола, второй команды и доведения игроков до первой команды. По сути, переформатировать всю спортивную сферу клуба с точки зрения мужского футбола.

Я также предложил создать справедливую шкалу зарплат. Я чувствовал необходимость её создания, потому что Россия — страна, которая хорошо платит своим игрокам, но в том, как она это делает, должна быть структура. Игрок, который приходит в клуб в качестве ключевого, не может получать ту же зарплату, что и футболист обычной группы. Должна существовать шкала зарплат, это проект, который я создал в клубе и который имел смысл для меня, а также для совета директоров, потому что именно они вкладывают деньги, и мы все хотим, чтобы игрок стоил как можно дешевле и был как можно лучше.

Но нужно было с чего-то начинать, и мы начали с создания системы уровней в составе, где каждый игрок получал бы зарплату, соответствующую его статусу. Некоторые из них могли удивить и впоследствии стать ключевыми игроками, однако решение должен был принять клуб.