Мбаппе и Роналдо под огнём жёсткой критики. Знаменитые игроки зря покупают футбольные клубы

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вчера, 12:58

Менеджмент сложнее, чем они думают.

Фанаты «Кана» недовольны решениями Мбаппе

Мода — всегда пропаганда продукта или атрибутов статуса. Почему все вдруг начинают носить одинаковые кроссовки? Почему популярны отдельные стили интерьера? Как люди выбирают телефоны? Почему пользуются социальными сетями, над которыми раньше все смеялись? За всем стоит маркетинг. Мода помогает зарабатывать миллиарды. Среди богачей тоже есть модные атрибуты. Мбаппе купил клуб «Кан», поскольку Килиан хочет быть как взрослые дяди с футбольными командами.

Вот только Мбаппе в Мадриде. У молодого человек нет квалификации и времени для управления скромным клубом. В Лиге 2, втором дивизионе чемпионата Франции, лидирует «Лорьян». Но рядом много команд с похожим количеством очков. Клуб миллиардеров Арно ФК «Париж» может подняться в дивизион с Головиным и Сафоновым. Матвей радуется победе в Суперкубке Франции, а вот Александр остался без трофея. Также без успехов «Кан», команда Килиана Мбаппе на 16-й позиции.

В Лиге 2 восемнадцать клубов. Килиан выгнал тренера «Кана» Николя Сёбе, что вызвало протесты фанатов. Болельщики защищают легенду клуба. Николя годами играл за «Кан», долго готовился с юношами и молодежной командой к работе главным тренером. В результате мультимиллионер из Мадрида его выгнал. У фанатов с появлением Килиана ассоциируются неудачи. Год назад оказались шестыми в Лиге 2. В элиту не рвались, но не тонули как сейчас.

Сёбе, конечно, прокололся. Но Мбаппе тоже виноват. Зачем отдал 20 миллионов евро за контрольный пакет акций? Если на «Кан» сейчас влияет отец игрока, то их ждёт третий дивизион. Родители Мбаппе в футболе имеют плохую репутацию. Мама и папа Килиана десятки раз показывали жадность, наглость и оторванность от реальности. Как раз такие переговорщики с легкостью угробят команду без большого бюджета. «Кан» много лет подряд подписывает свободных агентов.

Мбаппе не привел в клуб французского миллиардера. Килиан решил поиграться в футбольный менеджмент живыми людьми. Безответственный и глупый шаг. Мбаппе хотел стать одним из самых молодых владельцев клубов в Европе. Но с такими запросами надо расти в семье бандита из Албании или Польши. Временные ресурсы любого человека ограничены. Килиан, если посвящает время делам «Кана», отвлекается от «Реала». А если нет, то приговорил бедняг к краху.

Роналдо важно выйти из футбольного бизнеса

В отличие от Мбаппе, бывший толстячок Роналдо – скинул вес на известном препарате от диабета, опытный предприниматель. После завершения карьеры бразилец под чутким управлением невесты, а потом жены Селины Локс увеличил состояние. Супруга на 14 лет младше и стала двигателем торговли в семье. Бывшая модель сама сколотила состояние. А Роналдо заработал столько денег и завел столько полезных связей, что за 30 миллионов евро приобрел «Вальядолид».

Вернулись в Примеру, Роналдо был популярен среди футболистов и фанатов. Но сейчас «Реал Вальядолид» замыкает таблицу. У команды после 18 туров три победы, разница мячей минус 25. Повезло, что много аутсайдеров. Сразятся за выживание, если получится наладить игру. Но пока болельщики «Вальядолида» протестуют против Роналдо, как фанаты французского клуба «Кан» против Мбаппе. Бразилец застрял в испанском футболе, стоило найти инвестора чуть раньше.

Только Месси и Роналду, первые миллиардеры, заработавшие деньги игрой в футбол, могут позволить содержать серьезную команду. Но даже им понадобиться кредиты, инвесторы и спонсоры. Роналдо в середине декабря пригласил в «Вальядолид» аргентинского тренера Кокку. Диего выигрывал с «Расингом» чемпионат Аргентины, но в Испании стартовал с двух поражений, а ещё уступил в Кубке Испании дворовой команде. А голова Роналдо забита выборами.

Бразилец хочет стать президентом родной конфедерации футбола. Будет посвящать время делам дома, а «Вальядолид» продолжит тонуть. Стоимость клуба падает, надежный инвестор вряд ли появится. Роналдо грамотно поступил с «Крузейро», когда помог им вернуться в Серию А, а затем продал первый клуб, за который играл, миллиардеру Педро Фигейредо за более чем 100 миллионов евро. А в испанском футболе застрял, поскольку не продал «Вальядолид» вовремя.

Роналду тоже планирует приобрести футбольный клуб

Португалец – любитель красивых жестов. И одновременно человек, у которого есть проблемы с эмпатией. Его подчиненные видели всякого Роналду. Сразу сказал, что не хочет быть главным тренером. Правильное решение. А вот клуб может прикупить, и это станет ошибкой. Команда Роналду будет в тени славы владельца. Есть сомнения, что Криштиану хватит тонкости мышления и выдержки для успеха. Наверное, португалец в своей тарелке в роли блогера.

Плохо, что многие звезды футбола попались на удочку моды. Вкладывают деньги в футбольные клубы, которые потом загибаются. Или не развиваются достаточно быстро. Клуб Буффона «Каррарезе» на восьмой строчке в Серии В, для них это успех. А вот «Виртон» — команда, которую купил Нголо Канте, в третьей лиге, которая считается полупрофессиональной в Бельгии. Если француз найдет спонсоров, то позже смогут подняться выше. Но все они сейчас рискуют.

Футболист, владеющий клубом, может потерять интерес. Это игрушка, не работа. Или жена дома скажет, что расходы на команду слишком большие, лучше купить еще парочку домов и автомобилей. Недавно Иньеста купил команду в третьей датской лиге. Зачем? Как часто Андрес бывает в Дании? Купил клуб на севере, чтобы сойти за своего с легендарной бледностью кожи? А если серьезно, то формальную причину такой покупки знаем. Дело в Лаудрупе.

Микаэль был кумиром маленького Иньесты. Андрес болел за «Реал», но датчанин начал испанский отрезок карьеры в «Барселоне». Теперь чемпион мира решил вложиться в датский футбол из уважения к Лаудрупу. Но клуб третьего дивизиона вроде бы не имеет отношения к Микаэлю. Иньеста в ответе за людей, чье предприятие забрал вместе со швейцарскими богачами. У тех может быть меркантильный интерес – бизнес в Дании, а клуб потом забросят.