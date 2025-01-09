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«Манчестер Юнайтед» установил цену за Каземиро для «Аль-Насра»

вчера, 18:27

«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Как сообщается, стороны близки к подписанию сделки. «Красные дьяволы» хотят выручить с продажи бразильца 25 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:53
короче не кондиция однако))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:48
Брали за 80, продаем за 25... усушка, утруска, бой при перевозке, тара помята...
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Там денег куры не клюют !
И он прекрасно это знает!
Его накормят,в баню отведут!
На тело форму новую натянут!

И вот Он в деле - мистер Каземиро!
Болельщики уж хлопают учтиво!
Проходит несколько минут!
Они всё ждут и ждут!
Со страшной силой ,первой свой удар!
Он безощитный мячик в космос отослал!!!
shur
shur
вчера в 21:23
...непринуждённый бег трусцой, медлительность, эти "прицельные
космические" удары ,куда,что девалось от былого мастерства в Мадриде, не рассчитал Каземиро с АПЛ, здесь синьор прогулка
не канает...!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:46
Он тоже "поможет" Авейру остаться без трофеев.. 🤭
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:21
Распродажу устроили по дешёвке...
galem72
galem72
вчера в 19:17
Да хоть за 15! Лишь бы разгрузить ведомость от его з/п в 20 млн и избавиться от престарелого разрушителя, которого хватает лишь на один тайм игры. Как полноценный игрок он абсолютно бесполезен для АПЛ. Ещё бы ленивого депутата скинуть в пустыню паровозом и будет легче на 35млн.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:10
отлично.
давно пора клуб очистить от сливочной инородной части.
наши цвета - красные.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:01
Там денег куры не клюют. Спокойно думаю выложат
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58
Куда не глянь - везде ценники устанавливают...)
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:56
Для СА нормальная цена...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:31
Отлично было бы посмотреть на него в команде с Роналду.
Гость
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