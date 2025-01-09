«Манчестер Юнайтед» установил цену за Каземиро для «Аль-Насра»

«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Как сообщается, стороны близки к подписанию сделки. «Красные дьяволы» хотят выручить с продажи бразильца 25 млн фунтов стерлингов.
«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
Как сообщается, стороны близки к подписанию сделки. «Красные дьяволы» хотят выручить с продажи бразильца 25 млн фунтов стерлингов.
И он прекрасно это знает!
Его накормят,в баню отведут!
На тело форму новую натянут!
И вот Он в деле - мистер Каземиро!
Болельщики уж хлопают учтиво!
Проходит несколько минут!
Они всё ждут и ждут!
Со страшной силой ,первой свой удар!
Он безощитный мячик в космос отослал!!!
И он прекрасно это знает!
Его накормят,в баню отведут!
На тело форму новую натянут!
И вот Он в деле - мистер Каземиро!
Болельщики уж хлопают учтиво!
Проходит несколько минут!
Они всё ждут и ждут!
Со страшной силой ,первой свой удар!
Он безощитный мячик в космос отослал!!!