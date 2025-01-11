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ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2024/2025

Кузяев избежал серьёзной травмы

вчера, 13:35

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев сумел избежать серьёзной травмы и скоро вернётся к общекомандным тренировкам. Об этом рассказал отец футболиста Адьям Кузяев.

Слава богу, с травмой Далера всё обошлось. Со следующей недели Далер начнёт тренироваться в общей группе «Гавра». МРТ показала, что серьёзных повреждений нет, отёк сойдёт до конца. В понедельник Далер вернётся в общую группу.

Напомним, Кузяев получил травму голеностопа 5 январе в матче 16-го тура Лиги 1 против «Марселя».

31-летний центральный полузащитник выступает за «Гавр» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету Кузяева 12 матчей в Лиге 1 (гол и жёлтая карточка) и один матч в Кубке Франции (жёлтая карточка).

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Scorp689
Scorp689
вчера в 14:00
Меньше полугода ещё продержат...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43
Всё хорошо , что хорошо заканчивается - здоровья Далеру.
Гость
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