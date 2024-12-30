Президент «Сьона» рассказал, когда Миранчук вернётся на поле

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что полузащитник швейцарского клуба и сборной России Антон Миранчук готов сыграть в ближайшем матче.
Миранчук сегодня провёл первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре.
В рамках 19-го тура чемпионата Швейцарии 18 января «Сьон» примет «Грассхоппер».
Ранее представитель Миранчука Владимир Кузьмичёв рассказал подробности перехода игрока в швейцарский клуб.
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