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Президент «Сьона» рассказал, когда Миранчук вернётся на поле

вчера, 14:31

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил, что полузащитник швейцарского клуба и сборной России Антон Миранчук готов сыграть в ближайшем матче.

Миранчук сегодня провёл первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре.

В рамках 19-го тура чемпионата Швейцарии 18 января «Сьон» примет «Грассхоппер».

Ранее представитель Миранчука Владимир Кузьмичёв рассказал подробности перехода игрока в швейцарский клуб.

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Все комментарии
f9qm6rcrzsba
f9qm6rcrzsba
вчера в 16:46
Пока только в него вкладывают, отдачи нет.
протон
протон
вчера в 16:19
"Миранчук сегодня провёл первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре."
А что случилось с игроком? Сайт может сделать напоминание ниже.
lotsman
lotsman
вчера в 15:25
На поле естественно вернётся, а вот сможет ли закрепится на нём или сразу на скамейку.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:52
Не получится как с Захаряном?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Сыграть то Антон готов - выпустят ли на поле?
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