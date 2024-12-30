Президент «Сьона» рассказал, когда Миранчук вернётся на поле

Президент «Сьона» сообщил, что полузащитник швейцарского клуба и сборной России готов сыграть в ближайшем матче.

Миранчук сегодня провёл первую тренировку с командой и тренировался наравне со всеми. Никаких осложнений нет, Антон набирает форму. Он будет готов к ближайшей игре.