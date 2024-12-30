Стало известно, как проходит адаптация Худякова в «Штурме»

Представитель вратаря «Штурма» рассказал, как проходит процесс адаптации россиянина в Австрии.

Всё хорошо, за исключением того, что в последнем матче команда проиграла 2:3 «Лиллю» в Лиге чемпионов. Если оценивать, Даня не привёз, но и не выручил. Хотя хотелось бы, чтобы уже начал выручать.

Четыре игры он провёл в старте, видно, что партнёры по команде его поддерживают. Думаю, всё будет хорошо. По крайней мере, сам Даня доволен. Он с профессиональным пониманием подходил к тому, почему не играет. Всё в его руках, чтобы сохранить за собой первый номер.