Стало известно, как проходит адаптация Худякова в «Штурме»

Представитель вратаря «Штурма» Даниила Худякова Владимир Кузьмичёв рассказал, как проходит процесс адаптации россиянина в Австрии.
Всё хорошо, за исключением того, что в последнем матче команда проиграла 2:3 «Лиллю» в Лиге чемпионов. Если оценивать, Даня не привёз, но и не выручил. Хотя хотелось бы, чтобы уже начал выручать.
Четыре игры он провёл в старте, видно, что партнёры по команде его поддерживают. Думаю, всё будет хорошо. По крайней мере, сам Даня доволен. Он с профессиональным пониманием подходил к тому, почему не играет. Всё в его руках, чтобы сохранить за собой первый номер.
Напомним, Худяков перешёл в «Штурм» в июле текущего года, по истечении контракта с «Локомотивом». Его соглашение с австрийским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний голкипер сыграл два матча в чемпионате Австрии (один пропущенный мяч и одна игра на ноль) и два матча в Лиге чемпионов (три пропущенных мяча и одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива», ставший чемпионом Белоруссии, хочет вернуться в РПЛ.