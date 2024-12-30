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Стало известно, как проходит адаптация Худякова в «Штурме»

вчера, 14:13

Представитель вратаря «Штурма» Даниила Худякова Владимир Кузьмичёв рассказал, как проходит процесс адаптации россиянина в Австрии.

Всё хорошо, за исключением того, что в последнем матче команда проиграла 2:3 «Лиллю» в Лиге чемпионов. Если оценивать, Даня не привёз, но и не выручил. Хотя хотелось бы, чтобы уже начал выручать.

Четыре игры он провёл в старте, видно, что партнёры по команде его поддерживают. Думаю, всё будет хорошо. По крайней мере, сам Даня доволен. Он с профессиональным пониманием подходил к тому, почему не играет. Всё в его руках, чтобы сохранить за собой первый номер.

Напомним, Худяков перешёл в «Штурм» в июле текущего года, по истечении контракта с «Локомотивом». Его соглашение с австрийским клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний голкипер сыграл два матча в чемпионате Австрии (один пропущенный мяч и одна игра на ноль) и два матча в Лиге чемпионов (три пропущенных мяча и одна игра на ноль). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива», ставший чемпионом Белоруссии, хочет вернуться в РПЛ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:04
Слон и Худяков , надеюсь, многое добьются вместе. Штурма главный конкурент Зальцбурга
5ca86zcyk9hx
5ca86zcyk9hx
вчера в 14:56
Худякову хочется пожелать успехов в австрийском чемпионате.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:48
Пока звёзд с неба не хватает - зато играет...
f5stvwrm62d7
f5stvwrm62d7
вчера в 14:45
Через игру пропускает - совсем неплохо.
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