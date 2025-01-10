ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл АЕКу и вылетел из Кубка Греции

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вчера, 08:28

ПАОК по сумме двух матчей уступил АЕКу на стадии 1/4 финала и завершил выступление в Кубке Греции.

Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в дополнительное время победный гол в составе клуба из Афин на 107-й минуте забил защитник .

Во второй игре в стартовом составе ПАОКа на поле вышли российские футболисты — полузащитник (был заменён на 84-й минуте), и нападающий (покинул поле на 65-й).