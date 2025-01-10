ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл АЕКу и вылетел из Кубка Греции

ПАОК по сумме двух матчей уступил АЕКу на стадии 1/4 финала и завершил выступление в Кубке Греции.
Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в дополнительное время победный гол в составе клуба из Афин на 107-й минуте забил защитник Мозес Одубаджо.
Во второй игре в стартовом составе ПАОКа на поле вышли российские футболисты — полузащитник Магомед Оздоев (был заменён на 84-й минуте), и нападающий Фёдор Чалов (покинул поле на 65-й).
Столько желания было уехать чтобы что..?так бездарно использовать шанс?
Столько желания было уехать чтобы что..?так бездарно использовать шанс?