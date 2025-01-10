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ПАОК с Оздоевым и Чаловым проиграл АЕКу и вылетел из Кубка Греции

вчера, 08:28

ПАОК по сумме двух матчей уступил АЕКу на стадии 1/4 финала и завершил выступление в Кубке Греции.

Команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в дополнительное время победный гол в составе клуба из Афин на 107-й минуте забил защитник Мозес Одубаджо.

Во второй игре в стартовом составе ПАОКа на поле вышли российские футболисты — полузащитник Магомед Оздоев (был заменён на 84-й минуте), и нападающий Фёдор Чалов (покинул поле на 65-й).

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Все комментарии
tpr2d5bqhtth
tpr2d5bqhtth
вчера в 09:40
В упорной борьбе, серьёзному сопернику , не зазорно проиграть
2npc6fm4aruq
2npc6fm4aruq
вчера в 09:38
В общем там наши ничего особенного не показывают от слова совсем.
Датак
Датак
вчера в 09:17, ред.
Федя,Федя...
Столько желания было уехать чтобы что..?так бездарно использовать шанс?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:36
Не помогли наши ребята ПАОК пройти дальше.
Гость
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