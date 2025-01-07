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Черчесов встретился с новым президентом Казахстанской федерации футбола

сегодня, 17:52

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов провёл встречу с новым президентом федерации футбола страны Маратом Омаровым. Об этом российский специалист рассказал источнику.

Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем, который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной. Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й с учётом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и её соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.

Также Черчесов отметил, что вопрос о его возможной отставке на встрече не поднимался.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 21:03
Естественно, отредактированы, иначе всех, причастных к интервью, нужно было бы с треском выгонять из журналистики.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:00
В общем, много чего наобсуждали. Планов у нашего тренера, как я понял, громадьё. Не сомневаюсь, что такие же планы были перед назначением С.С. на пост. Уверен, что этим планам не суждено будет сбыться, так как футболисты не хотят играть под его руководством. Почему я пришёл к такому выводу ? Посмотрите на результаты предыдущего тренера и сравните их с текущими, и вы убедитесь в правоте моих слов.
57sharzskcua
57sharzskcua
сегодня в 20:47
Ультиматум поставлен, ждём реакции
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:18
Ждём-с пресс-релиза от Главного тренера о проделанной за год работе федерации футбола Казахстана...))
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Продуктивно впа́ривать планы и стратегию, - это не очки в турнирах набирать...
"Выполним объём работы...", - одна из любимых фраз... Работяга :))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:02
Черчесов ПРОВЕЛ встречу!!!
Мну думал примет или нет Омаров Черчесова))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:55
Если это прямая речь Черчесова, а не отредактированные слова, то снимаю шляпу - он наконец-то научился говорить.
5qh83nmt35jp
5qh83nmt35jp
сегодня в 18:13
И получил как минимум нагоняй
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:03
По-русски с ним потребовал разгораривать, а не по-французсски?
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:59
Наверное пообещал что хотя бы гол в следующем сезоне забьют!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
Расписал наверное, как с ним круто...
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