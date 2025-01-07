Черчесов встретился с новым президентом Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана провёл встречу с новым президентом федерации футбола страны Маратом Омаровым. Об этом российский специалист рассказал источнику.

Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем, который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной. Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й с учётом календаря отборочного турнира чемпионата мира-2026, особенностей нашей команды и её соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву — сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи.