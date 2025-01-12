Глава саудовской лиги: «У нас есть долгосрочная стратегия»

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель высказался о сравнении местного чемпионата с китайским первенством.

Были ли сравнения саудовской лиги с китайской Суперлигой? Здесь такого не случится (улыбается). Ответ прост. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.

У нас долгая история – как у клубов, так и у сборной. Мы должны пользоваться этим наследием. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение футболистов, но и развитие самой лиги. Мы в гонке.

Это не однодневка, а то, во что мы верим.