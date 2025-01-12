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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Глава саудовской лиги: «У нас есть долгосрочная стратегия»

вчера, 09:22

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель высказался о сравнении местного чемпионата с китайским первенством.

Были ли сравнения саудовской лиги с китайской Суперлигой? Здесь такого не случится (улыбается). Ответ прост. То, что делает Саудовскую Аравию уникальной, – это ее богатая футбольная культура. Наш чемпионат всегда был конкурентоспособным и уникальным в регионе. В прошлом сезоне он был признан лучшей лигой Азии.

У нас долгая история – как у клубов, так и у сборной. Мы должны пользоваться этим наследием. У нас есть долгосрочная стратегия, и до сих пор мы добились больших успехов. Это не только привлечение футболистов, но и развитие самой лиги. Мы в гонке.

Это не однодневка, а то, во что мы верим.

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Перевод с as.com Фото: Сайт bola.net
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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:01
Они правы, в Саудию изначально ехали только за огромные деньги, сейчас едут и за хорошие. Скоро будут ехать за обычные.
Vea
Vea
вчера в 17:42
А кто развивается из молодых??? Где Вейга, где другие молодые игроки??? Никакого прорыва не видно.
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 14:43
В эту Лигу едут только доигрывать, и только за большие деньги.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:49
2023 год
СА зовет Мбаппе и получает отказ.
СА не грустит, так как у них долгосрочная стратегия и в 2033 году, когда ему будет уже 35 лет, надеюся всё таки уговорить его.
a-league
a-league
вчера в 12:21, ред.
Стратегия долгосрочного промышленного пылесоса
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:38
Спустя пару лет и миллиарды потраченных денег поймут, что ничего не получится. Если Роналду, Неймар, Бензема ничего не изменили, то кто изменит? Народу на стадионах всё меньше.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:30
Да кто бы сомневался? )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02, ред.
Что еще этот Мугарбель сказать? Щас пока сбитых летчиков собирают, переплачивая за них в разы и предлагая бешенные зп. Никто из них там свою *опу равть не будет, они приезжают за баблом
a96tyummg34d
a96tyummg34d
вчера в 09:39
У них всё получится, там делают всё основательно, с расчетом на будущее
Гость
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