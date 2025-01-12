Рональд де Бур: «Ситуация с Ольмо и Виктором — абсурд»

Экс-игрок «Барселоны» оценил ситуацию с регистрацией игроков и в каталонском клубе.

Абсурд. Ситуация превращается в настоящий сериал. Посмотрите, «Барселона» использует любые методы, чтобы обеспечить себе возможность рассчитывать на Ольмо. Виктор тоже, но особенно Ольмо, поскольку он очень важный игрок.

Полагаю, сейчас Лапорта находится под большим давлением, чем когда-либо, учитывая характер ситуации. Не знаю, чем все это закончится, но огорчает, что такой замечательный клуб, как «Барселона», вынужден вновь и вновь прибегать к подобным выходкам.