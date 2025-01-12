Рональд де Бур: «Ситуация с Ольмо и Виктором — абсурд»

Экс-игрок «Барселоны» Рональд де Бур оценил ситуацию с регистрацией игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора в каталонском клубе.
Абсурд. Ситуация превращается в настоящий сериал. Посмотрите, «Барселона» использует любые методы, чтобы обеспечить себе возможность рассчитывать на Ольмо. Виктор тоже, но особенно Ольмо, поскольку он очень важный игрок.
Полагаю, сейчас Лапорта находится под большим давлением, чем когда-либо, учитывая характер ситуации. Не знаю, чем все это закончится, но огорчает, что такой замечательный клуб, как «Барселона», вынужден вновь и вновь прибегать к подобным выходкам.
Финансовый интерес стал первопричиной этого абсурда.
И у этого абсурда много поклонников, они же противники великой Барселоны.
Финансовый интерес стал первопричиной этого абсурда.
И у этого абсурда много поклонников, они же противники великой Барселоны.
А давайте делать регистрацию игроков не на сезон или пол сезона, а на каждый матч или даже тайм, да что там мелочиться есть ещё минуты и секунды.
Я считаю, что надо делать заявки на сезон и дозаявки в трансферное окно.
Но если игрока заявили, то сразу на весь сезон, а так получается бюракратия и возможно на этом кто то зарабатывает...
А давайте делать регистрацию игроков не на сезон или пол сезона, а на каждый матч или даже тайм, да что там мелочиться есть ещё минуты и секунды.
Я считаю, что надо делать заявки на сезон и дозаявки в трансферное окно.
Но если игрока заявили, то сразу на весь сезон, а так получается бюракратия и возможно на этом кто то зарабатывает...