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Киммих высказался на тему своего будущего

вчера, 10:26

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем.

Я говорил с клубом. Я не буду слишком много думать об этом. Но, конечно, решение должно быть принято в ближайшие месяцы. Есть много веских причин для продления контракта. Речь также идёт о спортивном успехе в ближайшие 3-4 года. Я должен подумать.

Вероятность продления контракта гораздо выше, чем прошлым летом, потому что я вижу, как мы играем в футбол. Это также во многом связано с тренером. Вся Германия видит, что мы играем в футбол по-другому. Всё выглядит намного лучше. На тренировках и на поле весело.

Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.

Ранее Goal включил Киммиха в список лучших футболистов Европы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:07
Сегодня Реал победит. В основное время или по пенальти, но победит. Скринь.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨😊😊😊😊😊😊😊
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:59
Если найду...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:58
Глянь обзор, не поленись. Скидку "химик" сделал отменную.
Vea
Vea
вчера в 11:35
Киммих вчера сдеоал шикарный пас на Мюллера, разрезав всю оборону, Томасу оставалось лишь мимо вратаря пробить.
Никогда не понимал болельщиков Баварии, которые хотели его ухода.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:25
Нет, Дружище, пас его не помню, но тебе всецело доверяю!!!
В свои 70 лет, уже нет, той памяти, что раньше, увы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:23
... и правого защитника играть.

Киммих - лакомый кусок ТО. Думаю бабки за него приличные будут. Немец и в центре хорош, и атаку поддержит на ура. Помнишь его голевой пас на Вирца с испанцами?
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 11:20
Про результативность опорника конечно смешно.))) Но вот, соображать на поле, Киммиху надо бы быстрей, он иногда тугодумит и тормозит. Но надо признать, он не только опорник, но может и атаку команды начать и поддержать...
матос
матос ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 10:59
какая у опорника должна быть результативность? интересно просто
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:57
Хочет наверно улучшение контракта,но результативность не очень.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:56
Короче раньше продление контракты был виноват тренер
shlomo
shlomo
вчера в 10:43
Время подумать есть, но его не так и много как кажется...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
Че тянет? Или продлевай, или вали уже. Что он, что Дэвис этот...
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