Киммих высказался на тему своего будущего

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос о своём будущем.
Я говорил с клубом. Я не буду слишком много думать об этом. Но, конечно, решение должно быть принято в ближайшие месяцы. Есть много веских причин для продления контракта. Речь также идёт о спортивном успехе в ближайшие 3-4 года. Я должен подумать.
Вероятность продления контракта гораздо выше, чем прошлым летом, потому что я вижу, как мы играем в футбол. Это также во многом связано с тренером. Вся Германия видит, что мы играем в футбол по-другому. Всё выглядит намного лучше. На тренировках и на поле весело.
Напомним, Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.
Ранее Goal включил Киммиха в список лучших футболистов Европы.