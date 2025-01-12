Киммих высказался на тему своего будущего

Полузащитник «Баварии» ответил на вопрос о своём будущем.

Я говорил с клубом. Я не буду слишком много думать об этом. Но, конечно, решение должно быть принято в ближайшие месяцы. Есть много веских причин для продления контракта. Речь также идёт о спортивном успехе в ближайшие 3-4 года. Я должен подумать.

Вероятность продления контракта гораздо выше, чем прошлым летом, потому что я вижу, как мы играем в футбол. Это также во многом связано с тренером. Вся Германия видит, что мы играем в футбол по-другому. Всё выглядит намного лучше. На тренировках и на поле весело.