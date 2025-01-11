Башич о контракте: «Надо поговорить с руководством и всё решить»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, покинет ли он южноуральцев.
Не знаю пока, ещё не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и всё решить.
Наверное, я мог бы себя представить и в другой команде РПЛ. Я привык к России, мне всё здесь нравится. Посмотрим.
Напомним, Башич выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 16 матчей в РПЛ (гол и 7 жёлтых карточек) и 5 матчей в Кубке России (жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что защитник «Оренбурга» Матиас Перес не прибыл на командный медицинский осмотр.