Башич о контракте: «Надо поговорить с руководством и всё решить»

Полузащитник «Оренбурга» рассказал, покинет ли он южноуральцев.

Не знаю пока, ещё не разговаривал с новым руководством клуба, сейчас агенты приедут, будем общаться. Есть ли вариант, что я останусь? Да, но пока точно ничего не знаю. Надо поговорить с руководством и всё решить.