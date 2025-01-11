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Конте: «Кварацхелия попросил об уходе из клуба»

вчера, 17:00

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил о том, что нападающий Хвича Кварацхелия обратился с просьбой об уходе из клуба.

Кварацхелия попросил об уходе из клуба. Я говорил с Хвичей, и он подтвердил, что собирается покинуть клуб немедленно.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:21
Сенатов!!!

Что ты сказал- точно подмечено про лайки?! А я тебе сейчас напомню наш спор, который состоялся пару лет назад, где ты мне сказал, цитирую: "Путь наш спор разрешат пользователи Соккера своим лайками". Ну как, Сенатов, что скажешь, хорошая у меня память?! Вот так то, это и называется- двойные стандарты!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 00:01
Вы всё точно подметили. Молодчина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:59
Отлично сказано. Просто отлично. Поставил бы вам два плюса, но...
Vea
Vea ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:46
Ерунда это всё.
shur
shur ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 22:24
...так и Я о том же,о величие Морейра....!!!
протон
протон ответ Vea (раскрыть)
вчера в 22:05
Не спорю, есть игроки, которые набирают их количество, но из тех, кто поставил, в основном не мои знакомые и не частят лайками в мою сторону. Вы тоже их ставите наверно не спроста. Мы ведь не можем утверждать, все ставят лайки чисто по знакомству. Мой пост был актуален, вот и поставили лайк.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:01
О чем вы говорите, ему аплодировали на самом Бернабеу стоя с большим удовольствием.
Vea
Vea ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Т.е. если на сайте много твоих знакомых, которые всегда будут лайкать твои комменты просто так, то это истина?
Я неоднократно убедился, что на этом сайте лайкают зачастую своих знакомых просто так, даже если в комменте откровенная ересь.
протон
протон ответ Vea (раскрыть)
вчера в 20:55
Лайк - это отражатель солидарности и согласия с мнением корреспондента, который выложил пост в виде комментария. Это очень важный момент.
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 20:55
А что важно?
Vea
Vea ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:46
Лайки ничто.
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:23
Не буду спорить , достаточно увидеть лайки под мой комментарий.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ VALENCIA C.F. (раскрыть)
вчера в 19:59
Не бывает 100 процентов в таких долгосрочных перспективах, но вот лнгендой ПСЖ вполне может стать, на фоне ноунэймов
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:53
В Саудовскаю Аравию 100%
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:53
...спасибо за рекомендации! Если бы не его принадлежность Барсе(вечному сопернику Реала),
Я бы неустанно боготворил этого неповторимого Мастера филигранных элементов футбольного искусства, красота неописуемая,Рон и Лео первоклашки...!!!!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
А вы видели последние матчи Роналдиньо в составе ветеранов сборной Бразилии против ветеранов лучших мировых сборных ? Несколько месяцев назад их транслировали на Ю - тубе. Если найдёте и посмОтрите, не забудьте поблагодарить меня. Только негромко, про себя, не люблю шума. Показывал чудеса, и всё со своей неизменной улыбкой.
Capral
Capral
вчера в 19:21
Сенатов.

На счет сдвинутого сознания. Я кажется, миром просил тебя- обходиться без оскорблений. В моем комментарии обращенном тебе- никаких оскорблений не было, была только просьба не учить жизни окружающих . Ты же, снова переходишь на открытую ругань.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:16
У кого - то сдвинуто сознание... Обыкновенный, аргументированный, комментарий в защиту Хвичи представил как собственное оскорбление. Многое я повидал в жизни, но такого...
Vea
Vea ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:16
Если в Милане Алегри не нужен был Роналдиьо, то что говорить о Конте.
shur
shur ответ Vea (раскрыть)
вчера в 19:15
...да ты дерзкий,новичок!
shur
shur ответ Vea (раскрыть)
вчера в 19:14
...Рональдиньо - метеорит, мегатехник,романтик,выдумщик на поляне, для него Конте и прочие наставники всего лишь приложение
к его невероятному таланту,аминь!!!
Vea
Vea ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:11
Ну, пусть АПЛ будет на первом месте, так уж и быть.
shur
shur ответ Vea (раскрыть)
вчера в 19:09
...а АПЛ то где у тебя,на каком дне морском!!!???
Раставь свои преоритеты, мил человек,хоть понять кто есть и чем ты дышишь.....?!
Vea
Vea ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:04
Пока он перестроит игру, грузина уже продадут разочаровавшиь в его игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Vea (раскрыть)
вчера в 19:02
Аморим перестраивает команду.
будет новая формация МЮ ))
Capral
Capral
вчера в 18:59
Сенатов!

А я предлагаю тебе, и уже давно, прекратить учить жизни окружающих и научиться Уважать чужое мнение. За других не хочу говорить, скажу за себя, я- точно не нуждаюсь в твоих советах. А уж если ты заговорил о хулителях, то я тебе так отвечу, Хвичка постоянно ныл, что его мечта перейти в Реал, но сейчас, он готов перейти во французский футбол, который, точно не выше качеством, чем итальянский, и только ради повышения в зарплате, если я правильно понял. Так в чем же его принципы?! Или у него есть гарантия, что из ПСЖ он перейдет в Реал?! Ну тогда, почему он еще не в Реале???
Capral
Capral ответ Vea (раскрыть)
вчера в 18:24
Пожалуй соглашусь...)))
Vea
Vea ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
Нет не играть. У Конте надо пахать. Вот в чём отличие. Конте это такой же Гасп, которому нужно неукоснительно выполнять все тебования.
Не факт, что с Конте сработались бы например Неймар, Винисиус, Роналдиньо и т.д.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:23
Почему вы видите только негативное в поступке Хвичи ? Вам даже не пришло в голову, что ему поступило более выгодное предложение от другого клуба, в чём я не сомневаюсь, поэтому он и попросил об "отставке". Или вы лично и другие хулители, которые сейчас набегут оравой, отказались бы от такого предложения ?... Или вы не в курсе, что спортивная карьера любого футболиста короткА; год - два (три-четыре), и он не будет нужен никому, а ему ещё жить и жить, и где прикажете зарабатывать бывшему футболисту. Сторожем ? Поэтому я предлагаю всем поставить себя на место Хвичи, пораскинуть мозгами и, возможно, тогда вы согласитесь со мной.
Capral
Capral
вчера в 18:21
Яша.

Этот переход уже был- в Реал и в МС... Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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