Конте: «Кварацхелия попросил об уходе из клуба»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил о том, что нападающий Хвича Кварацхелия обратился с просьбой об уходе из клуба.
Кварацхелия попросил об уходе из клуба. Я говорил с Хвичей, и он подтвердил, что собирается покинуть клуб немедленно.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил о том, что нападающий Хвича Кварацхелия обратился с просьбой об уходе из клуба.
Кварацхелия попросил об уходе из клуба. Я говорил с Хвичей, и он подтвердил, что собирается покинуть клуб немедленно.
Для грузина сейчас, скорее всего, последняя возможность уйти в топ-клуб. Что там будет другой вопрос.
Для грузина сейчас, скорее всего, последняя возможность уйти в топ-клуб. Что там будет другой вопрос.