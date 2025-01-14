Нападающий «Челси» Нкунку хочет перейти в «Баварию»

Нападающий Кристофер Нкунку недоволен своим положением в «Челси».
Как сообщается, форвард хочет перейти в «Баварию». Мюнхенский клуб проявляет интерес к подписанию француза.
Нападающий Кристофер Нкунку недоволен своим положением в «Челси».
Как сообщается, форвард хочет перейти в «Баварию». Мюнхенский клуб проявляет интерес к подписанию француза.
В Бундес лиге за Лейпциг норм играл, в Англии то на длительных травмах, то не в форме постоянно. В лиге конференций местами забивает, а вот в АПЛ когда выходит, не получается….
В Бундес лиге за Лейпциг норм играл, в Англии то на длительных травмах, то не в форме постоянно. В лиге конференций местами забивает, а вот в АПЛ когда выходит, не получается….