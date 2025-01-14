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Нападающий «Челси» Нкунку хочет перейти в «Баварию»

14 января 2025, 10:24

Нападающий Кристофер Нкунку недоволен своим положением в «Челси».

Как сообщается, форвард хочет перейти в «Баварию». Мюнхенский клуб проявляет интерес к подписанию француза.

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Все комментарии
Vea
Vea
14 января в 11:30
Если брать игру, которую он покпзывал в РБ, то это был игрок гораздо интереснее всяких Команов.
Romeo 777
Romeo 777
14 января в 11:21
Пусть уходит, если готовы за него платить.
В Бундес лиге за Лейпциг норм играл, в Англии то на длительных травмах, то не в форме постоянно. В лиге конференций местами забивает, а вот в АПЛ когда выходит, не получается….
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 10:39, ред.
Тогда баварцам надо кого-то продать. Сане может или Гнабри. Или обмен на Теля с доплатой?))
Гость
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