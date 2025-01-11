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У бывшего игрока АПЛ обнаружили лёгкую степень деменции

вчера, 11:45

Бывший нападающий клубов Английской Премьер-Лиги Дин Уиндасс рассказал источнику о том, что 12 месяцев назад в возрасте 54 лет ему поставили диагноз «лёгкая деменция второй степени».

В день, когда группа известных бывших игроков начала кампанию, призывающую АПЛ, Футбольную ассоциацию и Ассоциацию профессиональных футболистов создать фонд для покрытия расходов на уход за бывшими футболистами в условиях нарастающего кризиса, экс-форвард решил рассказать о своей ситуации, чтобы привлечь внимание к их делу.

Меня спросили, готов ли я, как бывший игрок, пройти сканирование. Я немного запаниковал, потому что они сказали, что результаты будут готовы через пару недель, но затем я получил сообщение с просьбой позвонить по Zoom.

Мне сказали, что на данном этапе беспокоиться не о чем, но результаты сканирования показали лёгкую деменцию второй степени. Я сразу же подумал: «Что это значит?»

Я не могу точно вспомнить слова, которые мне сказали. Не знаю, как это повлияет на мою жизнь в ближайшие годы. Я забываю имена. Мне уже 55, так что, возможно, это просто старость. Мне сказали, что на данном этапе беспокоиться не о чем, и — вы же меня знаете — я рассмеялся и пошутил. Я сказал им, что очень рад, что они нашли там мозг, и это уже плюс.

Мне сказали, что у меня «легкое слабоумие второй степени». Я не знаю ответов на то, как всё будет, потому что я не учёный. Меня это беспокоит, и если я начну чувствовать себя иначе или у меня начнутся головные боли, то есть люди, к которым я могу обратиться. Я немного наивен во всём этом. Позже ко мне домой пришла женщина, чтобы сделать несколько тестов, но я не смог их сделать, что меня расстроило.

Я живу сегодняшним днём. Я забываю имена людей, но может, это просто я старею?

Уиндасс выступал в АПЛ за «Брэдфорд Сити», «Мидлсбро» и «Халл Сити».

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Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:57
Нейроны головного мозга постоянно увядают, что в дальнейшем может послужить для развития деменции. Чтобы такого не было, мозг постоянно нужно тренировать, изучая что-нибудь новое, чтобы нейроны были максимально задействованы в работе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:48
С любым может случиться, а футболисты ещё и головой играют...
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