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Бывший форвард «Спартака» Виллиан Жозе перешёл в команду из Бразилии

вчера, 21:39

«Баия» объявила о переходе нападающего Виллиана Жозе.

Игрок подписал контракт с бразильским клубом до конца сезона-2026.

Во вторник московский «Спартак» сообщил об уходе форварда.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:30
Ну и флаг ему бразильский в руки...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:57
Наверное получил "подъёмные" за разрыв контракта и поехал спокойно играть на родину)))))
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:50, ред.
Теперь можно забыть о нем, как о страшном сне.
Сколько ТАКИХ уже было в период с момента ухода ОИРа из Спартака и до настоящего времени благодаря "эффективным манагерам" - уже можно отдельную зону из них во 2-й лиге делать... ((
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