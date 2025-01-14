Бывший форвард «Спартака» Виллиан Жозе перешёл в команду из Бразилии

«Баия» объявила о переходе нападающего Виллиана Жозе.
Игрок подписал контракт с бразильским клубом до конца сезона-2026.
Во вторник московский «Спартак» сообщил об уходе форварда.
«Баия» объявила о переходе нападающего Виллиана Жозе.
Игрок подписал контракт с бразильским клубом до конца сезона-2026.
Во вторник московский «Спартак» сообщил об уходе форварда.
Сколько ТАКИХ уже было в период с момента ухода ОИРа из Спартака и до настоящего времени благодаря "эффективным манагерам" - уже можно отдельную зону из них во 2-й лиге делать... ((
Сколько ТАКИХ уже было в период с момента ухода ОИРа из Спартака и до настоящего времени благодаря "эффективным манагерам" - уже можно отдельную зону из них во 2-й лиге делать... ((