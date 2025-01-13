«Реалу» срочно нужен латераль, а «Арсеналу» замена Хаверцу. Долгожданные трансферы грандов

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сегодня, 08:58

Важные матчи подчеркнули слабые звенья.

«Реалу» не хватает левого латераля

У Переса нет проблем с переговорами с новыми игроками. Даже когда собирает маленькие коллекции на отдельных позициях, то спокойно идёт за очередным новичком. Но слева в обороне Анчелотти настоял на кандидатуре Менди. Странный футболист для твердой основы «Реала». По технике сильно уступает Роберто Карлосу и Марсело. И не настолько крутой в обороне, как Паоло Мальдини, когда итальянец в молодости играл именно на левом краю. «Реал» нуждается в звезде, а у них Менди. Встретив француза, Ямаль и Кунде покуражились в финале. А когда травмировался Карвахаль, то оба фланга ослабли. Васкес упускал Рафинью, поэтому ждут Александер-Арнольда. А Менди подменит Дэвис, если Альфонсо покинет «Баварию».

«Арсеналу» нужно усиление атаки

После вчерашнего вылета от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии десятки тысяч зрителей написали одинаковый по смыслу комментарий разными словами и на разных языках. Где центральный нападающий? Кай Хаверц – неоднозначный футболист. Немец кто угодно, но не крутая «девятка». Жезус снова травмирован, унесли с поля на носилках. Хотя даже бразилец не подходит. Похоже, защитник Габриэль сыграл бы в центре атаки лучше всех в заявке «Арсенала». А это значит, что клубу нужен форвард. Инсайдер Романо говорит о шведе Исаке. Если Александер усилит «канониров», то могут получить второе дыхание весной. Моменты создают, но играют невероятно скучно и медленно. Артета феноменально упрямый тренер.

«Баварию» усилит молодой Родри

Представьте, что с Киммихом заиграл футболист класса испанца. Сразу ниже шансы других клубов на чемпионскую салатницу в Бундеслиге. И можно претендовать на больше финалов Лиги чемпионов. Меняется статус «Баварии». Ничего не имеем против Павловича, но не тот класс. Возможно, немцы найдут в будущем идеального человека в дуэт к Киммиху. Есть шанс, что подрастет в «Штутгарте» Анжело Штиллер. Но пока такой трансфер не провернули, у «Баварии» Компани будут эксперименты в центре поля. Но нет игрока с влиянием Яя Туре, Фернандиньо и Родри в бывшем клубе Венсана «Манчестер Сити». Бельгиец прекрасно осознает, как футболист позиции Бускетса меняет команду. «Реал» без Каземиро тоже не стал мощнее.

«Манчестер Сити» отпускает Уокера

Гвардиола странно реагирует, когда у его футболистов огромные проблемы за полем. Помним скандал с Менди, которого не сумели посадить. Но это не значит, что левый защитник не был виновен. Правый латераль Уокер тоже «отличился» спустя годы. У Кайла оказалось две семьи с детьми, вся его жизнь сейчас это один сложный развод. Взрослый мужик, а мозгами не порадовал. В итоге ветеран с правого фланга потерял форму, а «Манчестер Сити» начал проигрывать так, как никогда не уступал при Гвардиоле. Разумеется, правый латераль не единственная позиция, которую зря не усилили. Сменщик Льюис молод, иногда нужен в центре поля. Уокер решил уйти зимой, а клуб подписывает центрбеков и форварда.

У «Ювентуса» нет сердца обороны

По решению отдать Кьезу в «Ливерпуль» понятно, что новый тренер Мотта жестко оценивает состав. Бразильцы Бремер и Данило ему не подходят. Оба должны покинуть Турин в ближайшее время. Но где ходы от «Ювентуса»? Понятно, что после дисквалификаций потеряли опытных менеджеров. Маротту давно отправили на пенсию, а Беппе ушел в «Интер», чтобы сделать его чемпионом. Аньелли и Элканну, владельцам клуба, важно вернуть «Ювентусу» замечательные трансферы. Гатти и Калюлю точно не защитники, с которыми можно не подписывать 12 ничьих в Серии А к середине января. «Ювентус» огорчает мировыми и не сыграл в финале Суперкубка. Для возрождения клуба нужны наследники Бонуччи, Кьеллини и Барцальи.

«Челси» изменит аналог Эдена Азара

Эден обидится привязке к конкретной позиции. Был вингером, инсайдом и плеймейкером. Были сезоны, когда бельгиец царил в сильной АПЛ . Так что не судите Азара по его периоду в «Реале», где добили травмы. Эден никогда не был прилежным спортсменом. Поэтому продавцам фастфуда запретили его обслуживать рядом со «Стэмфорд Бридж». Спустя годы Мареска с радостью отдал бы все гамбургеры Лондона за такого игрока на фланге атаки. Диспетчер Палмер крутой, форвард Джексон неоднозначный, но иногда попадает по мячу. А слева в атаке «Челси» остро не хватает чемпионского аргумента. Впечатляет, сколько раз Боэли поступал бездумно. Для борьбы за титулы нужен крутой вингер, а его у «Челси» нет.

ПСЖ страдает без яркого центрфорварда

Мбаппе в центре атаки не был идеальным вариантом. Даже когда ему помогали Неймар и Месси. Тройку не создали, органичности не было, хотя игроки невероятного уровня. Теперь мастерства меньше. Дембеле не Месси, что показал в «Барселоне». Баркола не Неймар. Да и Кварацхелию рано сравнивать с бразильцем на пике формы. Также молодые ребята не являются правильным выбором в центре. Рамуш и Коло Муани не заиграли. Времена, когда у ПСЖ был крутой форвард, вроде Кавани и Ибрагимовича, остались позади. Это ошибка советника Кампуша и главного тренера Энрике. Осимхена пытались подписать прошлым летом, но сделка сорвалась. Посмотрим, когда в ПСЖ догадаются взять форварда не на фланг атаки.