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Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест»

сегодня, 00:53

Вратарь Уэйн Хеннесси снова будет выступать за «Ноттингем Форест».

Игрок покинул клуб по окончании прошлого сезона.

Главный тренер команды Нуну Эшпириту Санту на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» подтвердил, что футболист подписал контракт до конца сезона:

К сожалению, Уэйн получил серьёзную травму в конце прошлого сезона. Но он стал лучше, и теперь он — важная часть нас, особенно во вратарском сообществе, которое представляет собой небольшую группу. Он подписал контракт, и приятно иметь его рядом. Его знания, опыт, то, как он относится к своей работе, — всё это очень здорово.

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Все комментарии
ybyfg36a549y
ybyfg36a549y
сегодня в 08:23
Им бы не игрока, а одноименного спонсора!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:19
37 летний Хеннесси, настолько опытен, что прекрасно понимает - в этом сезоне с "Лесниками", можно рассчитывать и на, что то очень серьёзное...)
протон
протон
сегодня в 03:20
Владелец сказал купить Хеннесси на Новый Год
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:34
Хеннесси больше не наливать.. 🥃☝️
NFFC
NFFC
сегодня в 00:59
Удачи Хеннесси!
Гость
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