Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест»

Вратарь снова будет выступать за «Ноттингем Форест».

Игрок покинул клуб по окончании прошлого сезона.

Главный тренер команды на пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» подтвердил, что футболист подписал контракт до конца сезона:

К сожалению, Уэйн получил серьёзную травму в конце прошлого сезона. Но он стал лучше, и теперь он — важная часть нас, особенно во вратарском сообществе, которое представляет собой небольшую группу. Он подписал контракт, и приятно иметь его рядом. Его знания, опыт, то, как он относится к своей работе, — всё это очень здорово.