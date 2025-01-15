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«Арсеналу» предложили подписать полузащитника «Баварии» Комана

вчера, 16:27

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщается, услуги француза были предложены «Арсеналу». «Канониры» не уверены в том, что такой трансфер будет целесообразным.

Отмечается, что «Арсенал» смущает возможная цена, которую запросит «Бавария» за своего игрока.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:41, ред.
При всём уважении Ну и зачем Арсеналу этот хрусталь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:37
эта новость стала откровением для меня еще летом.
тогда были активные слухи что Арсенал интересует Команом..
конечно, Кингсли все еще многообещающий, но хрупкий.
и чтоб платит около 300к в неделю за что?!
игрок который, по моему, никогда не играл сезон целиком
и потому вести за собой команду не может никак.
так с какого перепуга платить ему такие деньги.
за Баварии у него 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр.
понятно, что у Комана мега талантливый агент должно быть.
Арсеналу точно такой игрок не нужен.
у пушкарей и так один хронический травмат с зарплатой под 300к (это Жезус),
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:32
"Арсеналу" лучше бы форварда хорошего купить.
Гость
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