«Арсеналу» предложили подписать полузащитника «Баварии» Комана

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщается, услуги француза были предложены «Арсеналу». «Канониры» не уверены в том, что такой трансфер будет целесообразным.
Отмечается, что «Арсенал» смущает возможная цена, которую запросит «Бавария» за своего игрока.
тогда были активные слухи что Арсенал интересует Команом..
конечно, Кингсли все еще многообещающий, но хрупкий.
и чтоб платит около 300к в неделю за что?!
игрок который, по моему, никогда не играл сезон целиком
и потому вести за собой команду не может никак.
так с какого перепуга платить ему такие деньги.
за Баварии у него 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр.
понятно, что у Комана мега талантливый агент должно быть.
Арсеналу точно такой игрок не нужен.
у пушкарей и так один хронический травмат с зарплатой под 300к (это Жезус),
тогда были активные слухи что Арсенал интересует Команом..
конечно, Кингсли все еще многообещающий, но хрупкий.
и чтоб платит около 300к в неделю за что?!
игрок который, по моему, никогда не играл сезон целиком
и потому вести за собой команду не может никак.
так с какого перепуга платить ему такие деньги.
за Баварии у него 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр.
понятно, что у Комана мега талантливый агент должно быть.
Арсеналу точно такой игрок не нужен.
у пушкарей и так один хронический травмат с зарплатой под 300к (это Жезус),