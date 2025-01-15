«Арсеналу» предложили подписать полузащитника «Баварии» Комана

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вчера, 16:27

Полузащитник «Баварии» может продолжить карьеру в АПЛ .

Как сообщается, услуги француза были предложены «Арсеналу». «Канониры» не уверены в том, что такой трансфер будет целесообразным.

Отмечается, что «Арсенал» смущает возможная цена, которую запросит «Бавария» за своего игрока.