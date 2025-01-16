ПСЖ вырвал победу в матче Кубка Франции с «Еспали»

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сегодня, 01:13

ПСЖ обыграл клуб 5-й лиги «Еспали» в 1/16 финала Кубка Франции (2:4).

Кевис Джежи обеспечил хозяевам поля преимущество на 3-й минуте, Уоррен Заир-Эмери на 37-й сравнял счет, Дезире Дуэ вывел гостей вперед на 67-й. Максенс Фурнель на 71-й вернул равенство на табло. На 88-й у парижан забил Брэдли Баркола, а на 90+2-й Гонсалу Рамуш реализовал пенальти.