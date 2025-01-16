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ПСЖ вырвал победу в матче Кубка Франции с «Еспали»

сегодня, 01:13
ЕспалиЛоготип футбольный клуб Еспали (Сент-Марсель)2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ обыграл клуб 5-й лиги «Еспали» в 1/16 финала Кубка Франции (2:4).

Кевис Джежи обеспечил хозяевам поля преимущество на 3-й минуте, Уоррен Заир-Эмери на 37-й сравнял счет, Дезире Дуэ вывел гостей вперед на 67-й. Максенс Фурнель на 71-й вернул равенство на табло. На 88-й у парижан забил Брэдли Баркола, а на 90+2-й Гонсалу Рамуш реализовал пенальти.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч в запасе, в основе вышел испанец Арнау Тенас.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт psgtalk.com
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Все комментарии
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:13
...а как и играл,если это можно назвать игрою...?!?!?!
37djghwk5xrn
37djghwk5xrn
сегодня в 09:09
В Кубке похоже тяжелее играть, чем в чемпионате.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:45
Как ПСЖ собирается играть в Лиге Чемпионов? Энрике, тебе пора на пенсию!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:29
Это уже не смешно...
112910415
112910415
сегодня в 04:26
хм ...
в 5-м дивизионе ПСЖ был бы в числе лидеров !
2ngdph776rpe
2ngdph776rpe
сегодня в 03:25
Чуть-чуть добро не победило бабло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:22
Младшие сражались достойно. Их не хватило лишь на несколько минут...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:12
ПСЖ позорники конкретные конечно
Гость
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