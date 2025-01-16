«Барселона» крупно обыграла «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании

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сегодня, 01:05

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в 1/8 финала Кубка Испании (5:1).

Гави вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жюль Кунде удвоил преимущество команды на 27-й. На 58-й забил Рафинья, Ферран Торрес отличился на 67-й, а на 75-й отметился Ламин Ямаль. У гостей на 84-й пенальти реализовал Витор Роке.