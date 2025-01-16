«Барселона» крупно обыграла «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в 1/8 финала Кубка Испании (5:1).
Гави вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жюль Кунде удвоил преимущество команды на 27-й. На 58-й забил Рафинья, Ферран Торрес отличился на 67-й, а на 75-й отметился Ламин Ямаль. У гостей на 84-й пенальти реализовал Витор Роке.
"Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)вчера в 21:30
Не знаю, Олег, не особо интересуюсь. Смотрю только Баварию. У Штутгарта нет особых перспектив в этом сезоне, а про Бремен, вообще ничего не знаю."
2. "Прав - не прав"... Может где и не прав, но это тонкие вещи в футболе, вот теперь постараюсь поймать тебя за руку...)))
"Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)вчера в 21:30
Не знаю, Олег, не особо интересуюсь. Смотрю только Баварию. У Штутгарта нет особых перспектив в этом сезоне, а про Бремен, вообще ничего не знаю."
2. "Прав - не прав"... Может где и не прав, но это тонкие вещи в футболе, вот теперь постараюсь поймать тебя за руку...)))
Радоваться надо итоговому результату, и игре, не с безграмотно играющими командами, а системными. А про вчерашнюю игру я не говорю, поскольку её не видел, хотя и представляю, что там было. Посмотрим, насколько Барсу хватит, и надолго ли...
Радоваться надо итоговому результату, и игре, не с безграмотно играющими командами, а системными. А про вчерашнюю игру я не говорю, поскольку её не видел, хотя и представляю, что там было. Посмотрим, насколько Барсу хватит, и надолго ли...
Я не болельщик Баварии, а просто симпатизирую этой команде. И никакой ревности у меня нет, не выдумывай. А кроме всего, напомни мне, будь любезен, когда и в чем я был неправ?)))
А что будет в итоге- поглядим...
Я не болельщик Баварии, а просто симпатизирую этой команде. И никакой ревности у меня нет, не выдумывай. А кроме всего, напомни мне, будь любезен, когда и в чем я был неправ?)))
А что будет в итоге- поглядим...
Флик не волшебник, а убитую прошлогоднюю Барсу, за несколько месяцев, вернуть к жизни, тоже немыслимо... Говорил и еще раз говорю, что в играх с организованными закрытыми командами- Барселона ничего не может- это уже доказано... Если лишить команду простора и не дать ей разбежаться- Барса теряет преимущество. А те детали, что ты привёл- явление временное, пока силы есть и никакой системности там нет...
Мне было бы любопытно посмотреть игру Барселоны с Байером, при всей моей скептичности к игре Алонсо, и увидеть, как испанцы сыграют- против организованного, прессингующего и интенсивного немецкого футбола...
Флик не волшебник, а убитую прошлогоднюю Барсу, за несколько месяцев, вернуть к жизни, тоже немыслимо... Говорил и еще раз говорю, что в играх с организованными закрытыми командами- Барселона ничего не может- это уже доказано... Если лишить команду простора и не дать ей разбежаться- Барса теряет преимущество. А те детали, что ты привёл- явление временное, пока силы есть и никакой системности там нет...
Мне было бы любопытно посмотреть игру Барселоны с Байером, при всей моей скептичности к игре Алонсо, и увидеть, как испанцы сыграют- против организованного, прессингующего и интенсивного немецкого футбола...
Игра была весёлой, получалось создавать и забивать голы, три отмененных.
И почему Реал сразу стал мертвейший после поражения в Эль-Класико?
Игра была весёлой, получалось создавать и забивать голы, три отмененных.
И почему Реал сразу стал мертвейший после поражения в Эль-Класико?
Да ты просто ревностно относишься к успехам других команд, которые так или иначе связаны с Бундестим, в данном случае в Барсе работает Флик...
Признайся, для тебя существует только одна команда - Бавария, и её игра, успехи... Всё остальное для тебя это "подносчики снарядов" мирового футбола в лице пивоваров...))
Разница в игре очевидна - Броуновское движение игроков при Хави и упорядоченное при Флике. Прогресс очевиден.
Да ты просто ревностно относишься к успехам других команд, которые так или иначе связаны с Бундестим, в данном случае в Барсе работает Флик...
Признайся, для тебя существует только одна команда - Бавария, и её игра, успехи... Всё остальное для тебя это "подносчики снарядов" мирового футбола в лице пивоваров...))
Разница в игре очевидна - Броуновское движение игроков при Хави и упорядоченное при Флике. Прогресс очевиден.
вот бы ещё в Ла Лиге дела поправить. 3-место - это не уровень "Барсы".
вот бы ещё в Ла Лиге дела поправить. 3-место - это не уровень "Барсы".
Особенно за Кунде обидно, носок бутсы в оффсайде был
Особенно за Кунде обидно, носок бутсы в оффсайде был
Прочитай мой коммент ещё раз ... и открой для себя то, чем я восторгаюсь РЕАЛЬНО ! Поверь мне, дело далеко не в Реале и Бетисе.
Прочитай мой коммент ещё раз ... и открой для себя то, чем я восторгаюсь РЕАЛЬНО ! Поверь мне, дело далеко не в Реале и Бетисе.
Флик вымуштровал своих настолько, что поражаешься разнице действий команды в сравнении с руководством Хави. Нет бестолковой беготни и хаоса в действии как отдельных игроков, так и команды в целом. Простой пример: Йонг теряет мяч в середине поля, тут же 4-ро каталонцев вступают в отбор и так как он не приносит успеха, то каждый вновь отскакивает к своим визави и вновь (!) кроет зону своего сектора поля. Откуда это ? Ответ прост. Немец привил не только рационализм в конкретном действии, но и научил пониманию того, что должен делать каждый в отдельности и все вместе взятые.
Распрекрасный матч Флика и его команды, которая способна в этом сезоне снести всех на своём пути.
Барселону с победой. Фанатам клуба есть отчего ловить кайф..., равно как и нейтральным болельщикам.
Флик вымуштровал своих настолько, что поражаешься разнице действий команды в сравнении с руководством Хави. Нет бестолковой беготни и хаоса в действии как отдельных игроков, так и команды в целом. Простой пример: Йонг теряет мяч в середине поля, тут же 4-ро каталонцев вступают в отбор и так как он не приносит успеха, то каждый вновь отскакивает к своим визави и вновь (!) кроет зону своего сектора поля. Откуда это ? Ответ прост. Немец привил не только рационализм в конкретном действии, но и научил пониманию того, что должен делать каждый в отдельности и все вместе взятые.
Распрекрасный матч Флика и его команды, которая способна в этом сезоне снести всех на своём пути.
Барселону с победой. Фанатам клуба есть отчего ловить кайф..., равно как и нейтральным болельщикам.