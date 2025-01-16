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«Барселона» крупно обыграла «Бетис» в 1/8 финала Кубка Испании

сегодня, 01:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в 1/8 финала Кубка Испании (5:1).

Гави вывел хозяев поля вперед на 3-й минуте, Жюль Кунде удвоил преимущество команды на 27-й. На 58-й забил Рафинья, Ферран Торрес отличился на 67-й, а на 75-й отметился Ламин Ямаль. У гостей на 84-й пенальти реализовал Витор Роке.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcanewsnetwork.com
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:15
1. В болельщики Баварии мну тебя записал из-за следующего твоего поста:
"Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)вчера в 21:30
Не знаю, Олег, не особо интересуюсь. Смотрю только Баварию. У Штутгарта нет особых перспектив в этом сезоне, а про Бремен, вообще ничего не знаю."
2. "Прав - не прав"... Может где и не прав, но это тонкие вещи в футболе, вот теперь постараюсь поймать тебя за руку...)))
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Приветствую, мой юный Друг!!!
Радоваться надо итоговому результату, и игре, не с безграмотно играющими командами, а системными. А про вчерашнюю игру я не говорю, поскольку её не видел, хотя и представляю, что там было. Посмотрим, насколько Барсу хватит, и надолго ли...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:55
Привет, Олег!!!
Я не болельщик Баварии, а просто симпатизирую этой команде. И никакой ревности у меня нет, не выдумывай. А кроме всего, напомни мне, будь любезен, когда и в чем я был неправ?)))

А что будет в итоге- поглядим...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:07, ред.
Макс, я тебя прочел несколько раз, но зная твой стиль- ничему не удивился.))) Хочу только добавить, что за пологода, суперкоманду- построить НЕВОЗМОЖНО!!!
Флик не волшебник, а убитую прошлогоднюю Барсу, за несколько месяцев, вернуть к жизни, тоже немыслимо... Говорил и еще раз говорю, что в играх с организованными закрытыми командами- Барселона ничего не может- это уже доказано... Если лишить команду простора и не дать ей разбежаться- Барса теряет преимущество. А те детали, что ты привёл- явление временное, пока силы есть и никакой системности там нет...
Мне было бы любопытно посмотреть игру Барселоны с Байером, при всей моей скептичности к игре Алонсо, и увидеть, как испанцы сыграют- против организованного, прессингующего и интенсивного немецкого футбола...
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:54
Добрый день! Здравия желаю, Виктор! А над какими победами нужно радоваться? Если поражения команды - эта вина тренера, то почему игра и победа команды - не заслуга тренера?!
Игра была весёлой, получалось создавать и забивать голы, три отмененных.
И почему Реал сразу стал мертвейший после поражения в Эль-Класико?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:45
Привет Виктор!

Да ты просто ревностно относишься к успехам других команд, которые так или иначе связаны с Бундестим, в данном случае в Барсе работает Флик...
Признайся, для тебя существует только одна команда - Бавария, и её игра, успехи... Всё остальное для тебя это "подносчики снарядов" мирового футбола в лице пивоваров...))
Разница в игре очевидна - Броуновское движение игроков при Хави и упорядоченное при Флике. Прогресс очевиден.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:34
"Барселона" снова набрала отличную форму. В ЛЧ и в кубках - всё в порядке,
вот бы ещё в Ла Лиге дела поправить. 3-место - это не уровень "Барсы".
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:10, ред.
ага, в такой форме, что проигрывает Леганесу, Лас-Пальмосу. Когда команда обыгрывает сильных игроков и проигрывает слабым, а потом еще отлетает на 1/8-1/4 стадиях международных турниров - это как раз недоработки тренера, и это длится уже много лет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:01, ред.
Судя по счету Барса катком прошлась по гостям
q3uthtsp73z8
q3uthtsp73z8
сегодня в 07:48
Отличный ход набрала Барса в последнее время
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:42
Барселона набирает хорошие обороты, в отличие от конкурентов по Ла Лиге. С победой!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:54
Еще 2 красивейших гола судья отменил у Барсы(
Особенно за Кунде обидно, носок бутсы в оффсайде был
112910415
112910415
сегодня в 04:28
Барса красиво возвращается к лучшей форме !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:17
Вить.
Прочитай мой коммент ещё раз ... и открой для себя то, чем я восторгаюсь РЕАЛЬНО ! Поверь мне, дело далеко не в Реале и Бетисе.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:40, ред.
Не буду с тобой дискутировать или что-то доказывать, но ты восторгаешься победами- или над мертвейшим Реалом, с его ужасающей обороной, или победой над середняком Бетисом, с отрицательной разницей мячей в чемпионате. Хочу предупредить, что когда начнется у Барсы спад- он будет страшным, и никакой примитивный Флик не поможет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:22, ред.
Насколько богат русский язык на эпитеты и экзальтацию в отношении того или иного события, но лично у меня не хватает хвалебных слов описать то, как Барселона играет в последнее время.

Флик вымуштровал своих настолько, что поражаешься разнице действий команды в сравнении с руководством Хави. Нет бестолковой беготни и хаоса в действии как отдельных игроков, так и команды в целом. Простой пример: Йонг теряет мяч в середине поля, тут же 4-ро каталонцев вступают в отбор и так как он не приносит успеха, то каждый вновь отскакивает к своим визави и вновь (!) кроет зону своего сектора поля. Откуда это ? Ответ прост. Немец привил не только рационализм в конкретном действии, но и научил пониманию того, что должен делать каждый в отдельности и все вместе взятые.

Распрекрасный матч Флика и его команды, которая способна в этом сезоне снести всех на своём пути.
Барселону с победой. Фанатам клуба есть отчего ловить кайф..., равно как и нейтральным болельщикам.
Гость
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