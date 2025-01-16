«Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 00:57

«Арсенал» одержал победу в матче против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ (2:1).

Хын-Мин Сон вывел гостей вперед на 25-й минуте, автогол Доминика Соланке на 40-й сравнял счет, победный гол забил Леандро Троссард на 44-й.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (43 пункта), «шпоры» находятся на 13-й строчке (24 балла).