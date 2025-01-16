«Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Премьер-Лиги

«Арсенал» одержал победу в матче против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ (2:1).
Хын-Мин Сон вывел гостей вперед на 25-й минуте, автогол Доминика Соланке на 40-й сравнял счет, победный гол забил Леандро Троссард на 44-й.
После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (43 пункта), «шпоры» находятся на 13-й строчке (24 балла).
Пушкарей с победой, а шпорам терпения, тренер толковый у вас, вот только травмы знатно подкосили состав.
Ну и куда же без судейских ошибок?! Первый гол Арсенал забил с "подаренного" судьями углового...
Пушкарей с победой, а шпорам терпения, тренер толковый у вас, вот только травмы знатно подкосили состав.
Ну и куда же без судейских ошибок?! Первый гол Арсенал забил с "подаренного" судьями углового...