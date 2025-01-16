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«Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Арсенал» одержал победу в матче против «Тоттенхэма» в 21-м туре АПЛ (2:1).

Хын-Мин Сон вывел гостей вперед на 25-й минуте, автогол Доминика Соланке на 40-й сравнял счет, победный гол забил Леандро Троссард на 44-й.

После этой игры «канониры» идут на 2-м месте (43 пункта), «шпоры» находятся на 13-й строчке (24 балла).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:01
Победа в дерби это всегда приятно, а учитывая то, что она одержена после двух неудачных матчей, приятнее вдвойне! Матч был бы интереснее, если бы обе команды играли в оптимальных составах, а так, обе команлы были собраны "из того что было".
Пушкарей с победой, а шпорам терпения, тренер толковый у вас, вот только травмы знатно подкосили состав.
Ну и куда же без судейских ошибок?! Первый гол Арсенал забил с "подаренного" судьями углового...
дальнобойщик
дальнобойщик
сегодня в 09:29
плохо для ливера
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:04
Важные три очка Арсенала.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:03
Победил сильнейший.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:15
И это волевая победа. ))) Тоттенхэм как обычно, старался
112910415
112910415
сегодня в 04:33
и это было хорошо !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:29
Волевая победа пушкарей. Молодцы!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:27
Надо же, Арсенал отскочил...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:29
С победой Великие Канониры!!!
zdeniss
zdeniss
сегодня в 01:08
Хаверц со вторым клоуном с косичками в атаке становятся балластом. Видимо Артете опять нужно сказать Каю, что он классный парень и умняш чтобы он поверил в себя... Столько моментов!... Ни одна команда не позволила Арсеналу так играть, вот парни и не знали что делать с мячом в штрафной - оставляли друг другу, прицельно били в кипера. С победой! Она очень нужна! От ТТХ ждал большего, не показали ничего.
allemz
allemz ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 01:00
Постекоглу и так выжимает максимум, из всех топ-клубов АПЛ у него самый слабый состав
allemz
allemz
сегодня в 00:59
Арсенал понравился во всём, победа более чем заслуженная, могли больше забивать. Кажется, всё же Кински должен был засейвить, голы вратарские
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:58
Тоттенхэм забил и потух!
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