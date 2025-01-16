«Ньюкасл» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 00:32

«Ньюкасл» разгромил «Вулверхэмптон» в 21-м туре АПЛ (3:0).

Александер Исак забил на 34-й и 57-й минуте, Энтони Гордон отличился на 74-й.

После этой игры «сороки» идут на 4-м месте (38 очков), «волки» находятся на 18-й строчке (16 пунктов).