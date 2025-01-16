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«Ньюкасл» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:32
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Ньюкасл» разгромил «Вулверхэмптон» в 21-м туре АПЛ (3:0).

Александер Исак забил на 34-й и 57-й минуте, Энтони Гордон отличился на 74-й.

После этой игры «сороки» идут на 4-м месте (38 очков), «волки» находятся на 18-й строчке (16 пунктов).

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Все комментарии
kp93s6zz2taq
kp93s6zz2taq
сегодня в 08:03
Сороки сейчас на голову выше волков
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:48
Исаак в очень хорошей форме. С победой, Ньюкасл Юнайтед! Самое главное, чтоб Манчестер Сити не попал в топ-4!
матос
матос
сегодня в 07:31
Исак хорош. Сорок с победой , молодцы.
e6yrahbm5gr8
e6yrahbm5gr8
сегодня в 06:45
Похоже Волки могут отправиться в Чампионшип с такими результатами.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:33
"Ньюкасл" набрал хороший ход и ворвался в зону ЛЧ АПЛ.
Разыгрался Ччудо-форвард Исак, вплотную приблизившись
к Холанду и Салаху в списке бомбардиров.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 04:58
Что-то у волков совсем игра не клеится!
112910415
112910415
сегодня в 04:43
сумеет ли их кто-то остановить ?!
протон
протон ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:07
в 17 лет за топовый клуб это я бы сказал шикарно для игрока
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:02
кстати. скоро за Ньюкасл будет играть грузинский талант Вахтанг Салия))
парню 17 лет. игрок Динамо Тбилиси.
в августе станет игроком Ньюкасла!
удачи тебе, Вахтанг!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:53, ред.
и это уже 9 победа подряд во всех турнирах!
Ньюкасл в потрясающей0 форме! надеюсь, что в мае клуб будет в топ-4))
очень важно быть в ЛЧ для Ньюкасла.
пусть руководство клуба чувствует этот шанс и включится в январское окно на усиление состава!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:54
Так держать Ньюкасл Юнайтед!
протон
протон
сегодня в 00:44
Сороки помню в зоне вылета некогда находились, арабы взяли и помогли дать результаты. молодцы. Кто бы мог подумать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:35
Ньюкасл продолжает свою победную серию.
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