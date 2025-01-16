«Ньюкасл» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в матче Премьер-Лиги

«Ньюкасл» разгромил «Вулверхэмптон» в 21-м туре АПЛ (3:0).
Александер Исак забил на 34-й и 57-й минуте, Энтони Гордон отличился на 74-й.
После этой игры «сороки» идут на 4-м месте (38 очков), «волки» находятся на 18-й строчке (16 пунктов).
|Ньюкасл Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Ньюкасл» разгромил «Вулверхэмптон» в 21-м туре АПЛ (3:0).
Александер Исак забил на 34-й и 57-й минуте, Энтони Гордон отличился на 74-й.
После этой игры «сороки» идут на 4-м месте (38 очков), «волки» находятся на 18-й строчке (16 пунктов).
Разыгрался Ччудо-форвард Исак, вплотную приблизившись
к Холанду и Салаху в списке бомбардиров.
Разыгрался Ччудо-форвард Исак, вплотную приблизившись
к Холанду и Салаху в списке бомбардиров.
парню 17 лет. игрок Динамо Тбилиси.
в августе станет игроком Ньюкасла!
удачи тебе, Вахтанг!
парню 17 лет. игрок Динамо Тбилиси.
в августе станет игроком Ньюкасла!
удачи тебе, Вахтанг!
Ньюкасл в потрясающей0 форме! надеюсь, что в мае клуб будет в топ-4))
очень важно быть в ЛЧ для Ньюкасла.
пусть руководство клуба чувствует этот шанс и включится в январское окно на усиление состава!!!
Ньюкасл в потрясающей0 форме! надеюсь, что в мае клуб будет в топ-4))
очень важно быть в ЛЧ для Ньюкасла.
пусть руководство клуба чувствует этот шанс и включится в январское окно на усиление состава!!!