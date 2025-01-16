Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Франция. Лига 1 2024/2025

«Не слушай Криштиану». «Лион» подколол Роналду в видео с новичком

вчера, 12:52

«Лион» креативно презентовал новичка команды — полузащитника Тьяго Альмаду, арендованного у «Ботафого».

Французский клуб опубликовал видеоролик, в котором футболист якобы получает сообщение от бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси, со следующим содержанием:

Не слушай Криштиану. Лига 1 — это невероятно!

В конце декабря форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем французская Лига 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Мальорки»: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд»
05 января
«Наполи» сделал ролик с хороводом футболистов «Алании»
04 января Фото
Юный болельщик «подписал» братьев Беллингемов в «Бернли» на 10 лет
29 декабря 2024 Фото
Карпин пошутил над Тюкавиным на тему кулинарных навыков футболиста
25 декабря 2024
Мостовой: «Еду в Шереметьево забирать багаж Абаскаля»
25 декабря 2024
«Аталанта» выложила видео с российской песней после победы над «Кальяри»
15 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:42
Ред Булл формально отказался от Зальцбурга Австрия.
красные быки остались как спонсора. еще сняли в Зальцбурге ко всех ключевых должностей своих людей. юридически там все чисто))))
и потому УЕФА согласился, что компания Ред Булл просто спонсор Зальцбура.
а не владелец клуба.
Рэтклифф акционер МЮ и владелец Ниццы.
Текстор владелец Лиона и Ботафого.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48
    Олег Шантар
    Олег Шантар
    вчера в 17:32
    Вчера вся Франция прикалывалась над Лионом!)))))))))))))
    Baggio R.
    Baggio R. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:06
    Как же тогда игроки из Зальцбурга переходят в Лейпциг?
    112910415
    112910415
    вчера в 13:53
    забавно,да
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:28, ред.
    ... ну да, всё как в басне про Моську, которая и впрямь сильна, коль лает на слона.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:12
    не знал что так можно.
    и Лион и Ботафого принадлежат американцу Джону Текстору.
    при ттом УЕФА не дает право МЮ забрать игрока из Ниццы Тодибо.
    потому что Рэтклифф имеет долю в Юнайтед и является хозяином Ниццы.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:53
    Ну поприкалываться сейчас в моде... тем более такие фамилии задействованы...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     