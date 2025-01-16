«Не слушай Криштиану». «Лион» подколол Роналду в видео с новичком

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вчера, 12:52

«Лион» креативно презентовал новичка команды — полузащитника , арендованного у «Ботафого».

Французский клуб опубликовал видеоролик, в котором футболист якобы получает сообщение от бывшего нападающего ПСЖ , со следующим содержанием:

Не слушай Криштиану. Лига 1 — это невероятно!

В конце декабря форвард «Аль-Насра» заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем французская Лига 1.