«Лион» креативно презентовал новичка команды — полузащитника Тьяго Альмаду, арендованного у «Ботафого».
Французский клуб опубликовал видеоролик, в котором футболист якобы получает сообщение от бывшего нападающего ПСЖ Лионеля Месси, со следующим содержанием:
Не слушай Криштиану. Лига 1 — это невероятно!
В конце декабря форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем французская Лига 1.
красные быки остались как спонсора. еще сняли в Зальцбурге ко всех ключевых должностей своих людей. юридически там все чисто))))
и потому УЕФА согласился, что компания Ред Булл просто спонсор Зальцбура.
а не владелец клуба.
Рэтклифф акционер МЮ и владелец Ниццы.
Текстор владелец Лиона и Ботафого.
красные быки остались как спонсора. еще сняли в Зальцбурге ко всех ключевых должностей своих людей. юридически там все чисто))))
и потому УЕФА согласился, что компания Ред Булл просто спонсор Зальцбура.
а не владелец клуба.
Рэтклифф акционер МЮ и владелец Ниццы.
Текстор владелец Лиона и Ботафого.
Кстати ген.дир. лиги СА Омар признался, что они мечтают попасть в десятку лучших лиг, тем самым он официально признал дырявого писаболом и долбоящером.
Это только умалишённый как дырявый может сказать, что чемпионат внрбдюдов сильнее Лиги1.
Достойный ответ от французов.
Кстати ген.дир. лиги СА Омар признался, что они мечтают попасть в десятку лучших лиг, тем самым он официально признал дырявого писаболом и долбоящером.
Это только умалишённый как дырявый может сказать, что чемпионат внрбдюдов сильнее Лиги1.
Достойный ответ от французов.
и Лион и Ботафого принадлежат американцу Джону Текстору.
при ттом УЕФА не дает право МЮ забрать игрока из Ниццы Тодибо.
потому что Рэтклифф имеет долю в Юнайтед и является хозяином Ниццы.
и Лион и Ботафого принадлежат американцу Джону Текстору.
при ттом УЕФА не дает право МЮ забрать игрока из Ниццы Тодибо.
потому что Рэтклифф имеет долю в Юнайтед и является хозяином Ниццы.