Игрок «Мальорки»: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд»

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео посетил подкаст Indómitos TV, где признался, что хотел бы быть боксёром, если бы не стал футболистом.
На вопрос ведущего о гипотетическом боксёрском поединке между ним и нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором Маффео со смехом ответил следующее.
Это разные миры, вымышленная жизнь, но я думаю, что это может быть самый просматриваемый бой в истории. Я думаю, что победил бы, не сомневаюсь, я бы нокаутировал его за 10 секунд.
Также Пабло сказал, что не хочет бросать вызов кому-либо сейчас.
https://youtu.be/zjWCtCo-ZTg?si=9Vnu5YBvISP0Ilvc
попробовал бы он такое сказать во времена Рамоса и Пепе....
попробовал бы он такое сказать во времена Рамоса и Пепе....
Небольшая заводка, и 10 секунд кайфа для болел обеспечены. Дисквы будут уже позже 😜...
Небольшая заводка, и 10 секунд кайфа для болел обеспечены. Дисквы будут уже позже 😜...