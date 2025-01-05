Игрок «Мальорки»: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд»

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сегодня, 10:33

Защитник «Мальорки» посетил подкаст Indómitos TV, где признался, что хотел бы быть боксёром, если бы не стал футболистом.

На вопрос ведущего о гипотетическом боксёрском поединке между ним и нападающим «Реала» Маффео со смехом ответил следующее.

Это разные миры, вымышленная жизнь, но я думаю, что это может быть самый просматриваемый бой в истории. Я думаю, что победил бы, не сомневаюсь, я бы нокаутировал его за 10 секунд.

Также Пабло сказал, что не хочет бросать вызов кому-либо сейчас.