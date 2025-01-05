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Игрок «Мальорки»: «Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд»

сегодня, 10:33

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео посетил подкаст Indómitos TV, где признался, что хотел бы быть боксёром, если бы не стал футболистом.

На вопрос ведущего о гипотетическом боксёрском поединке между ним и нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором Маффео со смехом ответил следующее.

Это разные миры, вымышленная жизнь, но я думаю, что это может быть самый просматриваемый бой в истории. Я думаю, что победил бы, не сомневаюсь, я бы нокаутировал его за 10 секунд.

Также Пабло сказал, что не хочет бросать вызов кому-либо сейчас.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:31
Однако...Это Ла-Лига или НХЛ?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 13:05
Спасибо!
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
...так и есть!!! Но Вини его умотал бы на скорости!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:59, ред.
ему бы на передачу болтунов, Дзюбой и Слуцким
попробовал бы он такое сказать во времена Рамоса и Пепе....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:45
Об этом многие думают) его обезьянья рожа так и напрашивается на кулак)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:05
Не любят Вини в Испании... видимо характер такой...
Incredulous
Incredulous
сегодня в 11:02
Вроде 27 лет парню, а рассуждения как у 10-летнего.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:49
Мальорка с Реалом встречается минимум 2 раза в год, Аргентина с Бразилией столько же.
Небольшая заводка, и 10 секунд кайфа для болел обеспечены. Дисквы будут уже позже 😜...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:42
Провокатора и истеричку с большой долей вероятности даже Олег монгол вырубит 😁
yujmbu85x4d7
yujmbu85x4d7
сегодня в 10:38
Паренёк явно переоценивает свои силы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:38
Пишу с мобильника, возможны ошибки и непонятных слов)) извиняюсь даже за винисиуса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:36
Надо устроит бой. Но не сейчас))) пока вини игрок реала, будет бегать от настоящего кулачного боя...как всегда среди сливочное братии)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Здравствуйте. Отменили предупреждение.
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