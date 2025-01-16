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Тренер «Брентфорда» оценил слухи о возможной продаже Мбеумо

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:22
Какой же охрененный в последние сезоны Брентфорд, прям Голливуд!)
Канешн тренер - полу-пёс, но дело своё делает, рад за них!
Мбеумо будет продан в гранд - вопрос решенный!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:05
Однозначный ответ на конкретный вопрос...
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