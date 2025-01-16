Тренер «Брентфорда» оценил слухи о возможной продаже Мбеумо

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника Брайана Мбеумо.
Нет! Это очень простой вопрос — без шансов.
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника Брайана Мбеумо.
Нет! Это очень простой вопрос — без шансов.
Канешн тренер - полу-пёс, но дело своё делает, рад за них!
Мбеумо будет продан в гранд - вопрос решенный!
Канешн тренер - полу-пёс, но дело своё делает, рад за них!
Мбеумо будет продан в гранд - вопрос решенный!