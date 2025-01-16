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Неймар ведёт предварительные переговоры с тремя клубами МЛС

вчера, 12:34

По информации ESPN со ссылкой на источники, нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ведёт предварительные переговоры с тремя клубами МЛС, включая «Чикаго Файр».

В настоящий момент «Интер Майами», за который выступают бывшие игроки «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес, не претендует на подписание бразильца. Недавно новый главный тренер Хавьер Маскерано также заявил о невозможности включения в состав Неймара, учитывая ограничения, которые сейчас действуют в лиге.

При этом ESPN, ссылаясь на источники в Бразилии, отмечает, что в случае перехода в США форвард всё же надеется воссоединиться со своими бывшими товарищами по каталонскому клубу во Флориде.

В «Чикаго Файр» не стали комментировать возможный трансфер.

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Все комментарии
htxp3mh5nkg4
htxp3mh5nkg4
вчера в 14:04
Даже в убогую ковбойскую лигу и то уже вряд ли возьмут ленивого картёжника
112910415
112910415
вчера в 13:56
с пенсионным фондом надо ему вести переговоры ... пора !
hmzsjx4str6f
hmzsjx4str6f
вчера в 13:04
американская барса
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:56
Ищет лохов, кто будет просто так давать ему большие деньги для проигрыша в карты.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:56
Больше Неймар 🇧🇷 никуда не пригодится - не нужен никому... Вот такая его судьба...
shlomo
shlomo
вчера в 12:52
Эх не судьба ему сыграть с бывшими Барсы....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:45
Может кто и возьмет.
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