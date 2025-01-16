Неймар ведёт предварительные переговоры с тремя клубами МЛС

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вчера, 12:34

По информации ESPN со ссылкой на источники, нападающий «Аль-Хиляля» ведёт предварительные переговоры с тремя клубами МЛС , включая «Чикаго Файр».

В настоящий момент «Интер Майами», за который выступают бывшие игроки «Барселоны» Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес, не претендует на подписание бразильца. Недавно новый главный тренер Хавьер Маскерано также заявил о невозможности включения в состав Неймара, учитывая ограничения, которые сейчас действуют в лиге.

При этом ESPN, ссылаясь на источники в Бразилии, отмечает, что в случае перехода в США форвард всё же надеется воссоединиться со своими бывшими товарищами по каталонскому клубу во Флориде.

В «Чикаго Файр» не стали комментировать возможный трансфер.