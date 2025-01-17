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Полузащитник «Крыльев Советов» Мендес не явился на сбор

вчера, 15:32

Полузащитник «Крыльев Советов» Виктор Мендес не прибыл на сбор команды. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба:

Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведётся работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него. Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведёт свой первый контрольный матч в Турции.

Хавбек выступает за КС на правах аренды из ЦСКА.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:24, ред.
Как поздней осенью опадают с дерев последние листья, так и ряды РПЛ потихоньку редеют. То один футболист не приехал на сборы, объявив голодовку, то другой...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:38
Конечно лучше спросить того "кто тут распинался", но вот лично моё мнение - Зенит не отличается от других клубов по этим нарушениям, хитрецов везде хватает...
Не так давно шероховатость была с армейцем, бледнолицым.... Кстати, ваши его и пригрели после....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:09
Это наглость и безответственность...гнать таких кем бы они не были. Но гнать через суд с удержанием , штрафованием и отлучением от футбола на определенный период времни...
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:59
- Оба-на! А ну-ну, кто тут распинался, что только Зенитовские легионеры - беспредельщики? Дурака валяют и режим нарушают? А все остальные леги - белые и пушистые? Чем ответите?
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Ушёл в самоволку. Наказать надо.)
drug01
drug01
вчера в 16:08
Главное в футболе нужна дисциплина, надо штрафовать
..
adekvat
adekvat
вчера в 15:43
Проспал бедолага, надо было ему перед отъездом будильник подарить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:38
Еще один латинос заскучал по дому))))))))))
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