Полузащитник «Крыльев Советов» Мендес не явился на сбор

Полузащитник «Крыльев Советов» не прибыл на сбор команды. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба:

Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведётся работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него. Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведёт свой первый контрольный матч в Турции.