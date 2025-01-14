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Абаскаль рассказал, кто ответственен за поездку Промеса на сборы в ОАЭ

14 января 2025, 10:40

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о выезде экс-форварда «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?

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Все комментарии
Aндрей кадулин
Aндрей кадулин
14 января в 19:55, ред.
Читайте между сток,виноват Газпром
Scorp689
Scorp689
14 января в 12:46
А кто ответственен?
112910415
112910415
14 января в 12:22
вести себя прилично надо !
pvm44rgqtqzg
pvm44rgqtqzg
14 января в 11:39
Короче сам знал и не проконтролировал, понятно кто виноват
Bad Listener
Bad Listener
14 января в 10:59, ред.
Так кто ответственен то? Чот я так читал читал пристально и так и не прочитал...
Или это между строк надо понять что все подумали что проблем нет? Так может быть если бы он в ОАЭ не накосячил и не было бы проблем. Ответственен сам Квинси короче за все свои неприятности. А тренерский штаб и руководство вообще не при делах
sihafazatron
sihafazatron
14 января в 10:42
Пока Мост отдыхает, рыжий интервью раздает направо и налево)))
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