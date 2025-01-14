Абаскаль рассказал, кто ответственен за поездку Промеса на сборы в ОАЭ

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о выезде экс-форварда «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.
Возможно, в клубе не знали, что подобное вообще возможно. Я как тренер был в курсе, что он уже находился в Эмиратах в первую неделю января. То есть еще до сборов. Поэтому даже представить себе не мог, что с ним что-то случится. Ведь если он уже был там, значит, все в порядке. А если есть проблемы, то как он мог вернуться в Москву, а потом снова присоединиться к команде?
Или это между строк надо понять что все подумали что проблем нет? Так может быть если бы он в ОАЭ не накосячил и не было бы проблем. Ответственен сам Квинси короче за все свои неприятности. А тренерский штаб и руководство вообще не при делах
Или это между строк надо понять что все подумали что проблем нет? Так может быть если бы он в ОАЭ не накосячил и не было бы проблем. Ответственен сам Квинси короче за все свои неприятности. А тренерский штаб и руководство вообще не при делах