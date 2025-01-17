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Алаба, не выходивший на поле с 2023-го, может сыграть против «Лас-Пальмаса»

вчера, 19:49
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасЗавтра в 18:15 Не начался

Защитник «Реала» Давид Алаба полностью восстановился после травмы.

Как сообщается, австриец может выйти на поле уже в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», который состоится 19 января.

Алаба не играл из-за травмы с декабря 2023 года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:46
Надо его продавать летом, пока можно будет получить что-то...
shur
shur
вчера в 20:09
..два года для футбола это срок, главное не б-деть,хотя Алабай интелегент, в кучу не полезет, удачи и добро пожаловать в Семью!!!
Гость
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