Алаба, не выходивший на поле с 2023-го, может сыграть против «Лас-Пальмаса»

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вчера, 19:49

Защитник «Реала» полностью восстановился после травмы.

Как сообщается, австриец может выйти на поле уже в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», который состоится 19 января.

Алаба не играл из-за травмы с декабря 2023 года.