Алаба, не выходивший на поле с 2023-го, может сыграть против «Лас-Пальмаса»

Защитник «Реала» Давид Алаба полностью восстановился после травмы.
Как сообщается, австриец может выйти на поле уже в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», который состоится 19 января.
Алаба не играл из-за травмы с декабря 2023 года.
|Реал-:-Лас-Пальмас
|Завтра в 18:15 Не начался
Защитник «Реала» Давид Алаба полностью восстановился после травмы.
Как сообщается, австриец может выйти на поле уже в матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса», который состоится 19 января.
Алаба не играл из-за травмы с декабря 2023 года.