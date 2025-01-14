Возможный новичок «Спартака» пропустит около двух недель из-за травмы

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вчера, 19:58

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику о сроках восстановления полузащитника .

Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что сербский футболист выбыл на срок около месяца из-за травмы.

Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним всё нормально.