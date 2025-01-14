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Возможный новичок «Спартака» пропустит около двух недель из-за травмы

вчера, 19:58

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику о сроках восстановления полузащитника Ивана Илича.

Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что сербский футболист выбыл на срок около месяца из-за травмы.

Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним всё нормально.

В последнее время СМИ сообщают о возможном переходе хавбека в московский «Спартак».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:13
Так здоровых игроков мало что ли?
матос
матос
вчера в 22:49
Да чего в него так вцепились то? Из Ростова надо Глебова покупать!
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:48
Лучше СОВСЕМ НЕ БРАТЬ, поскольку товар НЕ бракованный, как в своё время Неманья Видич - МЮ его УСТУПИЛ с условием, что Спартак ИЗЛЕЧИТ его от тяжёлой травмы, а потом он попылит за КБ - а ТОВАР ПОРЧЕНЫЙ, т. е. НЕЛИКВИД.
Не зря Зенит от его покупки отказался: у СБГ НЕ дураки в селекции деньги зарабатывают.
lotsman
lotsman
вчера в 21:27
Спартаку надо настоять на том, что товар с изъяном, цена должна быть снижена.)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:24, ред.
Илич это подобие Жано Ананидзе оба хрустальные...
derrik2000
derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:13
Как замаячила возможность у Торино от него избавиться, так, естественно, скажут, что ничего особенного. )))

"Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что сербский футболист выбыл на срок около месяца из-за травмы.

Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним всё нормально."

Я как-то больше журналисту Орацио Аккомандо верю: ему врать незачем, он никак не заинтересован в сбагривании подобру-поздорову этого Илича.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:08, ред.
На другой ветке мне недавно Igo0rek писал в ответ на мой пост, почему такого распрекрасного игрока Торино "не против" продать в Спартак, что этот Илич больше лечится, чем играет.
Информация, к сожалению, подтвердилась... (((
Однозначно - ХРУСТАЛЬНЫЙ НЕ НУЖЕН!!!
А Станковичу руководству Спартака нужно сделать СТРОГОЕ ВНУШЕНИЕ!!!
Игроков в Спартак НУЖНО набирать НЕ по национальности, которая сербу Станковичу ближе всех, а по отношению к делу!
Нечего тут "Сербский дом" в Спартаке устраивать!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:00
"Там нет ничего особенного, с ним всё нормально." - ну хоть успокоили.)
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