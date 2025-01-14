Возможный новичок «Спартака» пропустит около двух недель из-за травмы

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти рассказал источнику о сроках восстановления полузащитника Ивана Илича.
Ранее журналист Орацио Аккомандо сообщил, что сербский футболист выбыл на срок около месяца из-за травмы.
Илич будет отсутствовать около двух недель. Там нет ничего особенного, с ним всё нормально.
В последнее время СМИ сообщают о возможном переходе хавбека в московский «Спартак».
Информация, к сожалению, подтвердилась... (((
Однозначно - ХРУСТАЛЬНЫЙ НЕ НУЖЕН!!!
А Станковичу руководству Спартака нужно сделать СТРОГОЕ ВНУШЕНИЕ!!!
Игроков в Спартак НУЖНО набирать НЕ по национальности, которая сербу Станковичу ближе всех, а по отношению к делу!
Нечего тут "Сербский дом" в Спартаке устраивать!!!
Информация, к сожалению, подтвердилась... (((
Однозначно - ХРУСТАЛЬНЫЙ НЕ НУЖЕН!!!
А Станковичу руководству Спартака нужно сделать СТРОГОЕ ВНУШЕНИЕ!!!
Игроков в Спартак НУЖНО набирать НЕ по национальности, которая сербу Станковичу ближе всех, а по отношению к делу!
Нечего тут "Сербский дом" в Спартаке устраивать!!!
Не зря Зенит от его покупки отказался: у СБГ НЕ дураки в селекции деньги зарабатывают.
Не зря Зенит от его покупки отказался: у СБГ НЕ дураки в селекции деньги зарабатывают.