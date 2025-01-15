Захарян пропустит матч клуба «Реал Сосьедад» в Кубке Испании

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вчера, 19:22

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» пропустит поединок с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.

Сообщается, что на сегодняшней тренировке у игрока болела лодыжка, на которой он ранее перенес операцию.