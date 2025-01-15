Захарян пропустит матч клуба «Реал Сосьедад» в Кубке Испании

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит поединок с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.
Сообщается, что на сегодняшней тренировке у игрока болела лодыжка, на которой он ранее перенес операцию.
Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит поединок с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.
Сообщается, что на сегодняшней тренировке у игрока болела лодыжка, на которой он ранее перенес операцию.
А я думаю, скоро, одно только воспоминание о Захаряне будет достижением...)))
А я думаю, скоро, одно только воспоминание о Захаряне будет достижением...)))