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Захарян пропустит матч клуба «Реал Сосьедад» в Кубке Испании

вчера, 19:22

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит поединок с «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании.

Сообщается, что на сегодняшней тренировке у игрока болела лодыжка, на которой он ранее перенес операцию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:28
когда-то , может, и выйдет
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
Добра Вам! Да уж....может и такое быть
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:13
Моё Почтение!!!
А я думаю, скоро, одно только воспоминание о Захаряне будет достижением...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:03
Хм... Скоро само попадание игрока в заявку будет как достижение.
lotsman
lotsman
вчера в 20:04
Как пропустит?!!! Вчера только торжественно объявили что Захарян вышел на поле. Или он вчера только прогулялся по полю?)
Capral
Capral
вчера в 19:50
А оно ему надо. Главное- что он уже в Европе.
Гость
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