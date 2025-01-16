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Серлот может пропустить матч с «Байером» из-за повреждения

вчера, 22:58

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот из-за травмы рискует пропустить ближайшие матчи команды.

В поединке Кубка Испании с «Эльче» (4:0) игрок оформил дубль, но был заменен в перерыве из-за мышечного повреждения средней степени тяжести.

Футболист точно не сыграет с «Леганесом» 18 января, участие в поединке с «Байером» в Лиге чемпионов под вопросом, но врачи клуба и сам датчанин надеются, что он сможет принять участие в матче.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:59
Есть кому заменить его. Да и будь здоров Серлот, велика вероятность,что остался бы на лавке)
qvuw26sg37s3
qvuw26sg37s3
сегодня в 05:28
врачи клуба и сам датчанин надеются
Он вообще-то болгарин! Ну в смысле, норвежец
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:16
Пусть быстрее восстанавливается....
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