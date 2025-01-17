«Барселона» сообщила «Ливерпулю» о намерении приобрести Луиса Диаса

«Барселона» уведомила «Ливерпуль» о намерении приобрести 28-летнего крайнего нападающего Луиса Диаса грядущим летом.
По информации источника, «сине-гранатовые» собираются предложить € 70 млн за трансфер колумбийского футболиста.
В «Барселоне» знают, что Диас хочет продолжить карьеру в Испании.
Спортивное руководство каталонского клуба уже провело переговоры с окружением нападающего «Ливерпуля».
Или обычный слух, или нынешнее руководство каталонского клуба мало чем умом отличается от предыдущего.
Или обычный слух, или нынешнее руководство каталонского клуба мало чем умом отличается от предыдущего.
Всё верно делает Барселона (точнее Флик).
Всё верно делает Барселона (точнее Флик).