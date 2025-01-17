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«Барселона» сообщила «Ливерпулю» о намерении приобрести Луиса Диаса

вчера, 18:48

«Барселона» уведомила «Ливерпуль» о намерении приобрести 28-летнего крайнего нападающего Луиса Диаса грядущим летом.

По информации источника, «сине-гранатовые» собираются предложить € 70 млн за трансфер колумбийского футболиста.

В «Барселоне» знают, что Диас хочет продолжить карьеру в Испании.

Спортивное руководство каталонского клуба уже провело переговоры с окружением нападающего «Ливерпуля».

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16 января
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Никакая не глупость. Кто у Атлетик Б. будет вместо Уильямса? Равноценного игрока нет, поэтому Вальверде костьми ляжет, а не отдаст его..., а вот у Ливера слева есть ещё Жота, который посильней Диаса. Диас щас не в форме, поэтому и ценником можно поиграть в свою пользу. Кроме того , номинальный левый вингер у Барсы только один - Рафинья, а значит позиция - на тоненького.

Всё верно делает Барселона (точнее Флик).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:16
70 млн за 28 летнего игрока ??? Думаю, что неназванный источник выдумщик. Барсе колумбиец нужен, но не таким ценником.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:40
Какая-то глупость. За семьдесят миллионов можно купить Вильямса из Атлетика. И крайний нападающий, и сыгранная связка для Ямаля.
Или обычный слух, или нынешнее руководство каталонского клуба мало чем умом отличается от предыдущего.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:21
Южноамериканским футболистам легче в Испании)) но не у всех получается заиграть))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:59
Ливерпуль слышит слово "Барселона" и сразу ценник с 80+ начинается. В будущем даже игрока молодёжки стоит им продавать не дешевле 30 млн.... хотя у Ливера сейчас такая молодёжь, что тридцатка за нее - нормальная стартовая цена .... тут скорее всего завышена цена будет и наверняка за 100 лям попросят из-за того что не хотят его продавать. Думаю если кто-то предложит не меньше 100 млн, продали бы. Но кто его знает. Думаю все равно на данный момент Барсе такие суммы не по карману....
DXTK
DXTK
вчера в 18:55
Видимо Коутинь было мало..........
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:51, ред.
Жаль, конечно, если уйдёт. С другой стороны, в верности не клялся, так что новым Коутом не станет. Спасибо ему за то, как на поле выкладывается
Гость
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