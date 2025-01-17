Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ман Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер Камбьязо

вчера, 18:28

«Манчестер Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер 24-летнего левого защитника Андреа Камбьязо.

По информации источника, в покупке Камбьязо заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который видит в итальянском футболисте потенциальную замену для 34-летнего Кайла Уокера, ранее попросившего выставить его на трансфер.

В случае если английский гранд купит Камбьязо за € 70 млн, то 24-летний игрок станет самым дорогим крайним защитником в мире, опередив Ашрафа Хакими, за которого ПСЖ заплатил € 68 млн.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГарначо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»
Вчера, 18:21
Слухи«Милан» хочет арендовать Жоау Феликса
Вчера, 18:17
Слухи«Аталанта» хочет арендовать защитника «Челси»
Вчера, 17:30
Слухи«Брайтон» собирается усилиться защитником «Челси»
16 января
Гави: «Рональд Араухо хочет остаться в „Барселоне“»
16 января
Тренер «Брентфорда» оценил слухи о возможной продаже Мбеумо
16 января
Все комментарии
bhbjy53hvzrj
bhbjy53hvzrj
вчера в 19:25
Деньги хорошие предлагают, Ювентус должен соблазниться,хотя у самого проблемы в защите
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:00
Нууу, в АПЛ и Барсе он тоже играл-то неплохо, только характер говнистый.
А так согласен, что топчик в сериале= непонятно кто в АПЛ и наоборот))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:52, ред.
Итальянский Данило будет... Канселу топом был в сериале, а дальше что?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:31
Не стоит он столько....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 