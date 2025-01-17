«Ман Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер Камбьязо

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вчера, 18:28

«Манчестер Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер 24-летнего левого защитника .

По информации источника, в покупке Камбьязо заинтересован лично главный тренер «горожан» , который видит в итальянском футболисте потенциальную замену для 34-летнего , ранее попросившего выставить его на трансфер.