«Ман Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер Камбьязо

«Манчестер Сити» может предложить «Ювентусу» € 70 млн за трансфер 24-летнего левого защитника Андреа Камбьязо.
По информации источника, в покупке Камбьязо заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола, который видит в итальянском футболисте потенциальную замену для 34-летнего Кайла Уокера, ранее попросившего выставить его на трансфер.
В случае если английский гранд купит Камбьязо за € 70 млн, то 24-летний игрок станет самым дорогим крайним защитником в мире, опередив Ашрафа Хакими, за которого ПСЖ заплатил € 68 млн.
А так согласен, что топчик в сериале= непонятно кто в АПЛ и наоборот))
А так согласен, что топчик в сериале= непонятно кто в АПЛ и наоборот))