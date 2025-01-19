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Экс-игрок «Ньюкасла» не смог дебютировать за клуб Лиги Один из-за аварии

вчера, 19:53
Карлайл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)0 : 1Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд СитиМатч завершен

Новичок «Карлайл Юнайтед» Пол Дамметт не смог принять участия в матче Лиги Два с «Брэдфорд Сити» из-за попадания в автомобильную аварию. Об этом сообщил главный тренер команды Майкл Уильямсон.

С ним всё в порядке. Он попал в автомобильную аварию, поэтому провёл день, сдавая несколько анализов, но нет, он здоров, так что в понедельник должен вернуться к тренировкам и будет готов к следующим выходным.

Защитник с 2010 по 2024 год выступал за «Ньюкасл». К «Карлайлу» он присоединился 10 января и пока не провёл за команду ни одной игры.

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STVA 1
STVA 1
вчера в 19:54
Главное что с игроком все в порядке
Гость
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