Экс-игрок «Ньюкасла» не смог дебютировать за клуб Лиги Один из-за аварии

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вчера, 19:53

Новичок «Карлайл Юнайтед» не смог принять участия в матче Лиги Два с «Брэдфорд Сити» из-за попадания в автомобильную аварию. Об этом сообщил главный тренер команды .

С ним всё в порядке. Он попал в автомобильную аварию, поэтому провёл день, сдавая несколько анализов, но нет, он здоров, так что в понедельник должен вернуться к тренировкам и будет готов к следующим выходным.

Защитник с 2010 по 2024 год выступал за «Ньюкасл». К «Карлайлу» он присоединился 10 января и пока не провёл за команду ни одной игры.