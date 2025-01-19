Усман Дембеле рискует пропустить матч Лиги чемпионов против «Ман Сити»

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может не сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Как сообщается, форвард заболел гриппом. Он может не успеть выздороветь до среды, 22 января, когда должна состояться игра.
|Пари Сен-Жермен-:-Манчестер Сити
|22.01.2025 в 23:00 Не начался
Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может не сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Как сообщается, форвард заболел гриппом. Он может не успеть выздороветь до среды, 22 января, когда должна состояться игра.
P.S. Хвича, выручай, дарагой! Вся МонмартрА на тя смотрит !
P.S. Хвича, выручай, дарагой! Вся МонмартрА на тя смотрит !
Асенсио был бы полезен, но он не в фаворе у доблестного Идальго ( бывший реаловец каталонцу-дурачку нафиг не нужен)
P.S. Да и вообще ПСЖ не дуэлянт в ЛЧ: укокошат Париж в начале плея офф - как пить дать.
Асенсио был бы полезен, но он не в фаворе у доблестного Идальго ( бывший реаловец каталонцу-дурачку нафиг не нужен)
P.S. Да и вообще ПСЖ не дуэлянт в ЛЧ: укокошат Париж в начале плея офф - как пить дать.