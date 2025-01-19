Усман Дембеле рискует пропустить матч Лиги чемпионов против «Ман Сити»

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вчера, 15:03

Нападающий ПСЖ может не сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как сообщается, форвард заболел гриппом. Он может не успеть выздороветь до среды, 22 января, когда должна состояться игра.