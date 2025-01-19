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Усман Дембеле рискует пропустить матч Лиги чемпионов против «Ман Сити»

вчера, 15:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити22.01.2025 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле может не сыграть в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Как сообщается, форвард заболел гриппом. Он может не успеть выздороветь до среды, 22 января, когда должна состояться игра.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:57
Он опять получит травму в середине сезона и толку не будет
112910415
112910415
вчера в 18:38
ну ... шансы команд взаимны )
barinov65
barinov65 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:36
К сожалению, по регламенту , сможет играть только со стадии плей-офф.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:24
Это не сильно прибавляет нам шансов
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:56
Ну что, Хвича, настало твоё время - сразу с корабля на бал? Надеюсь, что твой новый клуб уже успел заявить тебя на матчи Лиги чемпионов? Манчестер Сити сейчас слаб, как никогда, придётся показать, на что ты способен в футболе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Van Bestan (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:31, ред.
На фоне остальных так то да: Нуно Мендеш и Дембель - лучшие, Барколя и Коло Муани - "средний класс", остальные на подхвате - принеси, подай, пошёл на..., не мешай.

Асенсио был бы полезен, но он не в фаворе у доблестного Идальго ( бывший реаловец каталонцу-дурачку нафиг не нужен)

P.S. Да и вообще ПСЖ не дуэлянт в ЛЧ: укокошат Париж в начале плея офф - как пить дать.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:18
Хоть в чем-то ПСЖ поравнялся с Сити)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Van Bestan (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:44
Он и в ЛЧ и в сборной не тянет. Игрок средненький..., против МС - слабый козырёк..., весьма слабый.
11 голов и 3 ассиста в Л1 ? Ну в РПЛ было бы ещё больше!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:25
Учитывая состояние сити, думаю и без него смогут справиться. Хотя конечно ПСЖ в лч вообще донный.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:16, ред.
Без "уголька" будет очень плохо. На правой бровке равноценной ему замены нет, а на левой Барколя не тянет. Теперь вся надежда на чудачества Пепа - ждём в старте Грилиша на фланге...)

P.S. Хвича, выручай, дарагой! Вся МонмартрА на тя смотрит !
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