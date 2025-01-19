Перес переизбран на пост президента «Реала»

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вчера, 23:13

19 января прошло заседание избирательного совета мадридского «Реала».

По его итогам был переизбран президентом клуба. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Перес непрерывно возглавляет «Реал» с июня 2009 года.