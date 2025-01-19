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Перес переизбран на пост президента «Реала»

вчера, 23:13

19 января прошло заседание избирательного совета мадридского «Реала».

По его итогам Флорентино Перес был переизбран президентом клуба. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Перес непрерывно возглавляет «Реал» с июня 2009 года.

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Все комментарии
Nety
Nety
сегодня в 08:52
Перес лучший
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga__05 (раскрыть)
сегодня в 07:46
А чем Перес виноват перед Азаром ?
Это же Азара организм , его здоровье , его ноги
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:28
Кто бы сомневался.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:09
Это было весьма предсказуемо. У Переса просто нет достойных конкурентов на данный момент.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Agamaga__05 (раскрыть)
сегодня в 04:39
А вместе с ним покраснели Кака, Йович, Хамес Родригес, Диас, Ильярраменди и прочие Иско с Педро Леонами. И Мбаппе ещё под большим вопросом.
Перес был крут, пока был помоложе. Чем старше становится, тем сильнее проявляется как самодур, поэтому нынешний срок президентства будет самым весёлым, думаю.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 02:26, ред.
Это надо отметить.. Все - на вечеринку.. Ну, за СуперЛигу!!..🥂🤭
амурец
амурец
сегодня в 01:16
Правильное решение
Agamaga__05
Agamaga__05 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:07
Азар покраснел 😀
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:55
Хоть не люблю Реал, но Пересом просто восхищаюсь… Без всякой иронии. На мой взгляд, это эталон руководителя. Повезло сливочным.
протон
протон
сегодня в 00:34
6, или 7 кубков ЛЧ🏆 . Король по самым громким трансферам. Гений, а не руководитель.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:34
Думаю мало кто ожидал другого!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:53
Самый сильный президент клуба, из всех кто существует на данный момент. Не один рубль Зря не тратит, очень выгодные, и четкие трансферы, и управление клубом.
allemz
allemz
вчера в 23:27
Неожиданная победа, поздравляю сливочных!))
shur
shur
вчера в 23:20, ред.
...а ! Я первый, мои поздравления, во благо Реала Мадрид,здоровья и удачи!!!!
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