Перес переизбран на пост президента «Реала»

19 января прошло заседание избирательного совета мадридского «Реала».
По его итогам Флорентино Перес был переизбран президентом клуба. Он был единственным кандидатом на эту должность.
Перес непрерывно возглавляет «Реал» с июня 2009 года.
19 января прошло заседание избирательного совета мадридского «Реала».
По его итогам Флорентино Перес был переизбран президентом клуба. Он был единственным кандидатом на эту должность.
Перес непрерывно возглавляет «Реал» с июня 2009 года.
Это же Азара организм , его здоровье , его ноги
Это же Азара организм , его здоровье , его ноги
Перес был крут, пока был помоложе. Чем старше становится, тем сильнее проявляется как самодур, поэтому нынешний срок президентства будет самым весёлым, думаю.
Перес был крут, пока был помоложе. Чем старше становится, тем сильнее проявляется как самодур, поэтому нынешний срок президентства будет самым весёлым, думаю.
https://youtu.be/UrXdUrlm4pk?feature=shared